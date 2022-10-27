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Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин
Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин
Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, своей политикой настаивает, чтобы его ценности были безоговорочно приняты всеми,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:27
2022-10-27T17:43
в мире
владимир путин
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, своей политикой настаивает, чтобы его ценности были безоговорочно приняты всеми, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"."Неслучайно Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения", - сказал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Владимир Путин, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:27 27.10.2022 (обновлено: 17:43 27.10.2022)
 
Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин

Путин: Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, своей политикой настаивает, чтобы его ценности были безоговорочно приняты всеми, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай".
"Неслучайно Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения", - сказал Путин.
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
08:00
Радикальный либерализм готовится к уничтожению человека
 
В миреВладимир ПутинРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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