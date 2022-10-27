https://ria.ru/20221027/zapad-1827268844.html

Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин

Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Запад утверждает, что его культура должна быть универсальной, заявил Путин

Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, своей политикой настаивает, чтобы его ценности были безоговорочно приняты всеми,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:27

2022-10-27T17:27

2022-10-27T17:43

в мире

владимир путин

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Запад утверждает, что его культура и мировоззрение должны быть универсальными, своей политикой настаивает, чтобы его ценности были безоговорочно приняты всеми, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"."Неслучайно Запад утверждает, что именно его культура и его мировоззрение должны быть универсальными. Если прямо не говорят, именно так себя и ведут. По факту своей политикой настаивают, чтобы эти ценности были безоговорочно приняты всеми остальными участниками международного общения", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221027/satanizm-1827046474.html

россия

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в мире, владимир путин, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"