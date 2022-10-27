Рейтинг@Mail.ru
В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/zaderzhanie-1827084590.html
В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей
В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей - РИА Новости, 27.10.2022
В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей
Патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:37
2022-10-27T08:37
россия
дальний восток
приморский край
дальневосточный морской заповедник
фгбу "земля леопарда"
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их выпустили в море, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".Госинспекторы и сотрудники пограничного УФСБ России по Приморскому краю у границ Дальневосточного морского заповедника заметили подозрительный катер. Его экипаж отправлял за борт мешки с прикрепленными к ним веревками с поплавками."Объединенная патрульная группа приблизилась к катеру, находящиеся на ней мужчины не стали оказывать сопротивления. Силами водолазов со дна было поднято три больших мешка. Каждый из них оказался полон живым дальневосточным трепангом… Общее количество составило 1766 штук. Все они были выпущены назад в море. По оценке специалистов, предотвращенный ущерб составил 2 408 824 рубля", - говорится в сообщении.Катер нарушителей задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей дальневосточного трепанга на Дальнем Востоке запрещена.Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2020 года управление заповедником осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".
https://ria.ru/20221013/koty-1823689859.html
https://ria.ru/20220802/medvezhonok-1806629794.html
россия
дальний восток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, приморский край, дальневосточный морской заповедник, фгбу "земля леопарда", происшествия
Россия, Дальний Восток, Приморский край, Дальневосточный морской заповедник, ФГБУ "Земля леопарда", Происшествия
08:37 27.10.2022
 
В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей

В Приморье у браконьеров изъяли почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их выпустили в море, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Госинспекторы и сотрудники пограничного УФСБ России по Приморскому краю у границ Дальневосточного морского заповедника заметили подозрительный катер. Его экипаж отправлял за борт мешки с прикрепленными к ним веревками с поплавками.
Амурский кот из квартиры на 5-м Войковском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 13:12Хорошие новости
В Москве в квартире нашли трех амурских котов
"Объединенная патрульная группа приблизилась к катеру, находящиеся на ней мужчины не стали оказывать сопротивления. Силами водолазов со дна было поднято три больших мешка. Каждый из них оказался полон живым дальневосточным трепангом… Общее количество составило 1766 штук. Все они были выпущены назад в море. По оценке специалистов, предотвращенный ущерб составил 2 408 824 рубля", - говорится в сообщении.
Катер нарушителей задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей дальневосточного трепанга на Дальнем Востоке запрещена.
Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2020 года управление заповедником осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".
Кадры оперативной работы и допроса подозреваемого в убийстве медвежонка в ХМАО - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 12:45
Подозреваемый в убийстве медвежонка признался в расправе над животным
 
РоссияДальний ВостокПриморский крайДальневосточный морской заповедникФГБУ "Земля леопарда"Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала