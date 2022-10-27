В Приморье задержали браконьеров с трепангом на 2,4 миллиона рублей
В Приморье у браконьеров изъяли почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга
ВЛАДИВОСТОК, 27 окт - РИА Новости. Патрульная группа в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника в Приморье изъяла у браконьеров почти 1,8 тысячи особей дальневосточного трепанга, их выпустили в море, сообщает ФГБУ "Земля леопарда".
Госинспекторы и сотрудники пограничного УФСБ России по Приморскому краю у границ Дальневосточного морского заповедника заметили подозрительный катер. Его экипаж отправлял за борт мешки с прикрепленными к ним веревками с поплавками.
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"Объединенная патрульная группа приблизилась к катеру, находящиеся на ней мужчины не стали оказывать сопротивления. Силами водолазов со дна было поднято три больших мешка. Каждый из них оказался полон живым дальневосточным трепангом… Общее количество составило 1766 штук. Все они были выпущены назад в море. По оценке специалистов, предотвращенный ущерб составил 2 408 824 рубля", - говорится в сообщении.
Катер нарушителей задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Трепанг (морской огурец, морской женьшень) - беспозвоночное животное, из-за своих целебных свойств находится на грани полного истребления. Считается, что он эффективен при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, обладает мощными стимулирующими и укрепляющими свойствами, широко используется в китайской медицине. Добыча диких особей дальневосточного трепанга на Дальнем Востоке запрещена.
Дальневосточный морской заповедник находится в Хасанском районе Приморья, он образован для сохранения в первозданном виде природной среды залива Петра Великого, самого богатого по составу морской и островной флоры и фауны залива Японского моря. С 2020 года управление заповедником осуществляет ФГБУ "Земля леопарда".