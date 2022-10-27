https://ria.ru/20221027/zabastovka-1827208028.html
Сотрудники Airbus в Испании объявили забастовку
Сотрудники Airbus в Испании объявили забастовку - РИА Новости, 27.10.2022
Сотрудники Airbus в Испании объявили забастовку
Испанские профсоюзы объявили забастовку в восьми рабочих центрах Airbus в Мадриде, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии, которая начнется в следующий понедельник, 31... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:00
2022-10-27T15:00
2022-10-27T15:01
туризм
в мире
испания
мадрид
андалусия
airbus
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759581851_782:0:1920:640_1920x0_80_0_0_a59e9e63818f259353c9114fc95eef45.jpg
МАДРИД, 27 окт - РИА Новости. Испанские профсоюзы объявили забастовку в восьми рабочих центрах Airbus в Мадриде, Кастилии-Ла-Манче и Андалусии, которая начнется в следующий понедельник, 31 октября, сообщается в четверг на сайте Конфедерации профсоюзов рабочих комиссий (CCOO)."Акция протеста начнется 31 октября и закончится, как только руководство будет готово гарантировать, что рабочие не потеряют покупательную способность", - говорится в заявлении трех испанских профсоюзов.По мнению работников этой крупнейшей европейской авиастроительной корпорации, Airbus фиксирует рекордные результаты, которые даже превышают показатели, зарегистрированные до пандемии. По этой причине они считают, что "усилия работников Airbus в последние годы должны быть признаны".В этот четверг во всех рабочих центрах компании уже была объявлена часовая забастовка для проведения информационных собраний.
https://ria.ru/20221021/profsoyuz-1825682079.html
испания
мадрид
андалусия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759581851_975:0:1828:640_1920x0_80_0_0_98cb2a7f0ffe9a3e5720cc4ec09ae1c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, мадрид, андалусия, airbus, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Испания, Мадрид, Андалусия, Airbus, Туризм, Новости - Туризм
15:00 27.10.2022 (обновлено: 15:01 27.10.2022)
Сотрудники Airbus в Испании объявили забастовку
Испанские профсоюзы объявили забастовку в центрах Airbus с требованием пересмотра зарплат