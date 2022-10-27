https://ria.ru/20221027/yaponiya-1827087885.html
Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов
Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов - РИА Новости, 27.10.2022
Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов
Министерство обороны намерено включить в бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание государственных зданий и подземных объектов, которые могут... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:08
2022-10-27T09:08
2022-10-27T09:08
в мире
фумио кисида
япония
министерство обороны японии
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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Министерство обороны намерено включить в бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание государственных зданий и подземных объектов, которые могут быть использоваться как укрытия на случай ракетных ударов, а также планирует форсировать обсуждения вопроса строительства убежищ и обеспечения необходимого для этого финансирования.Такую позицию в интервью газете "Санкэй" выразил глава оборонного ведомства Ясукадзу Хамада."В широком смысле, убежища могут рассматриваться как средства сдерживания, когда другой стороне дают понять, что стрелять бесполезно. Я бы хотел решительно участвовать в обсуждениях по данному вопросу, которые будут проводиться до конца этого года", - отметил министр.Хамада также подчеркнул, что "правительство ведет рассмотрение вопроса об убежищах для защиты населения, и министерству обороны тоже стоит задуматься над тем, что оно может сделать для безопасности людей".В материале газеты подчеркивается, что военное ведомство может включить в изначальный бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание ветшающих государственных зданий и подземных объектов, которые при необходимости могут рассматриваться для использования в качестве убежищ."Очень важно тщательно заняться этим вопросом, одновременно с обеспечением (достаточного финансирования – ред.)", - добавил он.Комментируя развитие северокорейской ракетной программы, Хамада пояснил, что разработка баллистических ракет КНДР ведется с чрезвычайно высокой скоростью, что "делает все более затруднительным зафиксировать признаки готовящегося пуска и перехватить ракеты"."Мы будем работать над существенным усилением нашей обороноспособности, не исключая никаких возможностей", - добавил глава министерства обороны Японии.При вопросе журналиста относительно обладания возможностью ответного удара, министр подчеркнул, что "возможность наносить ответный удар имеет огромное значение для обороноспособности"."С учетом того, что это должно быть в рамках действующей Конституции, мы должны прийти к чему-то, что не приведет к осуществлению превентивных ударов", - пояснил он.В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти до конца 2022 года представят три обновленных документа в сфере обороны: стратегия национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочная программа обороны.Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Предположительно, в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).
https://ria.ru/20221025/bomba-1826424503.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221020/yaponiya-1825299831.html
https://ria.ru/20221013/kndr-1823855165.html
https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258361.html
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в мире, фумио кисида, япония, министерство обороны японии
В мире, Фумио Кисида, Япония, Министерство обороны Японии
Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов
"Санкэй": МО Японии намерено финансировать строительство убежищ на случай ракетных ударов
ТОКИО, 27 окт – РИА Новости.
Министерство обороны намерено
включить в бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание государственных зданий и подземных объектов, которые могут быть использоваться как укрытия на случай ракетных ударов, а также планирует форсировать обсуждения вопроса строительства убежищ и обеспечения необходимого для этого финансирования.
Такую позицию в интервью газете "Санкэй" выразил глава оборонного ведомства Ясукадзу Хамада.
"В широком смысле, убежища могут рассматриваться как средства сдерживания, когда другой стороне дают понять, что стрелять бесполезно. Я бы хотел решительно участвовать в обсуждениях по данному вопросу, которые будут проводиться до конца этого года", - отметил министр.
Хамада также подчеркнул, что "правительство ведет рассмотрение вопроса об убежищах для защиты населения, и министерству обороны тоже стоит задуматься над тем, что оно может сделать для безопасности людей".
В материале газеты подчеркивается, что военное ведомство может включить в изначальный бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание ветшающих государственных зданий и подземных объектов, которые при необходимости могут рассматриваться для использования в качестве убежищ.
"Очень важно тщательно заняться этим вопросом, одновременно с обеспечением (достаточного финансирования – ред.)", - добавил он.
Комментируя развитие северокорейской ракетной программы, Хамада пояснил, что разработка баллистических ракет КНДР ведется с чрезвычайно высокой скоростью, что "делает все более затруднительным зафиксировать признаки готовящегося пуска и перехватить ракеты".
"Мы будем работать над существенным усилением нашей обороноспособности, не исключая никаких возможностей", - добавил глава министерства обороны Японии.
При вопросе журналиста относительно обладания возможностью ответного удара, министр подчеркнул, что "возможность наносить ответный удар имеет огромное значение для обороноспособности".
"С учетом того, что это должно быть в рамках действующей Конституции, мы должны прийти к чему-то, что не приведет к осуществлению превентивных ударов", - пояснил он.
В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида
заявил, что власти до конца 2022 года представят три обновленных документа в сфере обороны: стратегия национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочная программа обороны.
Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Предположительно, в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).