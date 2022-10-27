https://ria.ru/20221027/yaponiya-1827087885.html

Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов

Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов - РИА Новости, 27.10.2022

Минобороны Японии обсуждает строительство убежищ на случай ракетных ударов

Министерство обороны намерено включить в бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание государственных зданий и подземных объектов, которые могут... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:08

2022-10-27T09:08

2022-10-27T09:08

в мире

фумио кисида

япония

министерство обороны японии

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ТОКИО, 27 окт – РИА Новости. Министерство обороны намерено включить в бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание государственных зданий и подземных объектов, которые могут быть использоваться как укрытия на случай ракетных ударов, а также планирует форсировать обсуждения вопроса строительства убежищ и обеспечения необходимого для этого финансирования.Такую позицию в интервью газете "Санкэй" выразил глава оборонного ведомства Ясукадзу Хамада."В широком смысле, убежища могут рассматриваться как средства сдерживания, когда другой стороне дают понять, что стрелять бесполезно. Я бы хотел решительно участвовать в обсуждениях по данному вопросу, которые будут проводиться до конца этого года", - отметил министр.Хамада также подчеркнул, что "правительство ведет рассмотрение вопроса об убежищах для защиты населения, и министерству обороны тоже стоит задуматься над тем, что оно может сделать для безопасности людей".В материале газеты подчеркивается, что военное ведомство может включить в изначальный бюджет на следующий финансовый год расходы на поддержание ветшающих государственных зданий и подземных объектов, которые при необходимости могут рассматриваться для использования в качестве убежищ."Очень важно тщательно заняться этим вопросом, одновременно с обеспечением (достаточного финансирования – ред.)", - добавил он.Комментируя развитие северокорейской ракетной программы, Хамада пояснил, что разработка баллистических ракет КНДР ведется с чрезвычайно высокой скоростью, что "делает все более затруднительным зафиксировать признаки готовящегося пуска и перехватить ракеты"."Мы будем работать над существенным усилением нашей обороноспособности, не исключая никаких возможностей", - добавил глава министерства обороны Японии.При вопросе журналиста относительно обладания возможностью ответного удара, министр подчеркнул, что "возможность наносить ответный удар имеет огромное значение для обороноспособности"."С учетом того, что это должно быть в рамках действующей Конституции, мы должны прийти к чему-то, что не приведет к осуществлению превентивных ударов", - пояснил он.В январе премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти до конца 2022 года представят три обновленных документа в сфере обороны: стратегия национальной безопасности, нормы программы национальной обороны и среднесрочная программа обороны.Министерство обороны Японии запросило бюджет на будущий финансовый год (1 апреля 2023 – 31 марта 2024 года) в размере 5,595 триллиона иен (около 41,4 миллиарда долларов), что превышает расходы текущего года и станет самым большим оборонным бюджетом страны. При этом сумма 5,595 триллиона не конечная. Это лишь те расходы, которые министерство обороны готово раскрыть по конкретным направлениям. Но кроме них предусмотрены и цели, расходы на которые не раскрываются. Предположительно, в результате общий объем оборонных расходов на будущий финансовый год будет приближаться к 6,5 триллиона иен (около 48 миллиардов долларов).

https://ria.ru/20221025/bomba-1826424503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221020/yaponiya-1825299831.html

https://ria.ru/20221013/kndr-1823855165.html

https://ria.ru/20221020/ekonomika-1825258361.html

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в мире, фумио кисида, япония, министерство обороны японии