https://ria.ru/20221027/vyruchka-1827162308.html

Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%

Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2% - РИА Новости, 27.10.2022

Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%

Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:55

2022-10-27T12:55

2022-10-27T12:55

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китай

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.Годом ранее компания сообщала о выручке за те же первые девять месяцев года в 455,8 миллиарда юаней (62,9 миллиарда долларов).Также рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 6,1%."В целом показатели совпали с прогнозами. Снижение в нашем бизнесе устройств продолжило замедляться, и инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Кена Ху (Ken Hu).Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.

https://ria.ru/20220329/pribyl-1780638004.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

huawei technologies, экономика, технологии, китай