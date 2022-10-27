Рейтинг@Mail.ru
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2% - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20221027/vyruchka-1827162308.html
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2% - РИА Новости, 27.10.2022
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%
Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:55
2022-10-27T12:55
россия-китай: главное
huawei technologies
экономика
технологии
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155478/70/1554787024_0:64:3031:1769_1920x0_80_0_0_bfcc35d30d9802c8cc378848d75152d5.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.Годом ранее компания сообщала о выручке за те же первые девять месяцев года в 455,8 миллиарда юаней (62,9 миллиарда долларов).Также рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 6,1%."В целом показатели совпали с прогнозами. Снижение в нашем бизнесе устройств продолжило замедляться, и инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Кена Ху (Ken Hu).Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
https://ria.ru/20220329/pribyl-1780638004.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155478/70/1554787024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a20270e049bb6491d7ead8008c6414f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
huawei technologies, экономика, технологии, китай
Россия-Китай: Главное, Huawei Technologies, Экономика, Технологии, Китай
12:55 27.10.2022
 

Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Годом ранее компания сообщала о выручке за те же первые девять месяцев года в 455,8 миллиарда юаней (62,9 миллиарда долларов).
Также рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 6,1%.
"В целом показатели совпали с прогнозами. Снижение в нашем бизнесе устройств продолжило замедляться, и инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Кена Ху (Ken Hu).
Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 12:12Россия-Китай: Главное
Чистая прибыль Huawei в 2021 году выросла на 76%
 
Россия-Китай: ГлавноеHuawei TechnologiesЭкономикаТехнологииКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала