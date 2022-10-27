https://ria.ru/20221027/vyruchka-1827162308.html
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2% - РИА Новости, 27.10.2022
Выручка Huawei за январь-сентябрь 2022 года сократилась на 2,2%
Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:55
2022-10-27T12:55
2022-10-27T12:55
россия-китай: главное
huawei technologies
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.Годом ранее компания сообщала о выручке за те же первые девять месяцев года в 455,8 миллиарда юаней (62,9 миллиарда долларов).Также рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 6,1%."В целом показатели совпали с прогнозами. Снижение в нашем бизнесе устройств продолжило замедляться, и инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Кена Ху (Ken Hu).Huawei - один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.
https://ria.ru/20220329/pribyl-1780638004.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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huawei technologies, экономика, технологии, китай
Россия-Китай: Главное, Huawei Technologies, Экономика, Технологии, Китай
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Выручка китайской телекоммуникационной Huawei за первые три квартала 2022 года сократилась на 2,2% в годовом выражении – до 445,8 миллиарда юаней (около 61,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Годом ранее компания сообщала о выручке за те же первые девять месяцев года в 455,8 миллиарда юаней (62,9 миллиарда долларов).
Также рентабельность по чистой прибыли за отчетный период составила 6,1%.
"В целом показатели совпали с прогнозами. Снижение в нашем бизнесе устройств продолжило замедляться, и инфраструктурное подразделение ICT сохранило устойчивый рост", - приводятся в релизе слова председателя совета директоров компании Кена Ху (Ken Hu).
Huawei
- один из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования.