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На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях

На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях - РИА Новости, 27.10.2022

На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли поправки, которые позволят повысить размеры выплат на детей в приемных... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:17

2022-10-27T21:17

2022-10-27T21:17

краснодарский край

общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли поправки, которые позволят повысить размеры выплат на детей в приемных семьях, сообщает пресс-служба заксобрания.Уточняется, что поправками, в частности, предлагается довести размеры ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, либо переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, а также постинтернатное сопровождение, до уровня не ниже установленной в Краснодарском крае величины прожиточного минимума для детей. Кроме этого, изменениями уточняется порядок проведения этих выплат."К сожалению, жизнь распорядилась таким образом, что некоторые дети живут без родительской ласки и заботы. Мы не можем изменить их судьбу. Но в наших силах сделать так, чтобы у них были достойные возможности для жизни и учебы, чтобы они не чувствовали себя обделенными на фоне сверстников. Общество и государство обязаны сделать все для того, чтобы они могли вырасти достойными гражданами своей страны", - сказал председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.

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краснодарский край

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, краснодарский край