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На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях
На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях - РИА Новости, 27.10.2022
На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли поправки, которые позволят повысить размеры выплат на детей в приемных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:17
2022-10-27T21:17
2022-10-27T21:17
краснодарский край
общество
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли поправки, которые позволят повысить размеры выплат на детей в приемных семьях, сообщает пресс-служба заксобрания.Уточняется, что поправками, в частности, предлагается довести размеры ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, либо переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, а также постинтернатное сопровождение, до уровня не ниже установленной в Краснодарском крае величины прожиточного минимума для детей. Кроме этого, изменениями уточняется порядок проведения этих выплат."К сожалению, жизнь распорядилась таким образом, что некоторые дети живут без родительской ласки и заботы. Мы не можем изменить их судьбу. Но в наших силах сделать так, чтобы у них были достойные возможности для жизни и учебы, чтобы они не чувствовали себя обделенными на фоне сверстников. Общество и государство обязаны сделать все для того, чтобы они могли вырасти достойными гражданами своей страны", - сказал председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, краснодарский край
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край
На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях
На Кубани повысили размеры выплат на детей в приемных семьях
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Краснодарского края на сессии в четверг приняли поправки, которые позволят повысить размеры выплат на детей в приемных семьях, сообщает пресс-служба заксобрания.
"Депутаты внесли изменения в отдельные законодательные акты края, включая законы о патронате и о мерах государственной поддержки семейных форм жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что поправками, в частности, предлагается довести размеры ежемесячных денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, либо переданных на воспитание в приемную семью или патронатное воспитание, а также постинтернатное сопровождение, до уровня не ниже установленной в Краснодарском крае величины прожиточного минимума для детей. Кроме этого, изменениями уточняется порядок проведения этих выплат.
"К сожалению, жизнь распорядилась таким образом, что некоторые дети живут без родительской ласки и заботы. Мы не можем изменить их судьбу. Но в наших силах сделать так, чтобы у них были достойные возможности для жизни и учебы, чтобы они не чувствовали себя обделенными на фоне сверстников. Общество и государство обязаны сделать все для того, чтобы они могли вырасти достойными гражданами своей страны", - сказал председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко.