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Воробьев: более 65% мобилизованных в области получили региональную выплату
Воробьев: более 65% мобилизованных в области получили региональную выплату - РИА Новости, 27.10.2022
Воробьев: более 65% мобилизованных в области получили региональную выплату
Уже более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:45
2022-10-27T16:45
2022-10-27T16:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
общество
частичная мобилизация в россии
социальные выплаты
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Уже более 65% мобилизованных в Подмосковье получили региональную выплату в 200 тысяч рублей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв."Деньги мы направляем каждый день, но этот процесс занимает некоторое время. Выплаты приходят только после того, как мы получаем списки от министерства обороны. Для этого призывника должны прикрепить к воинской части, а его данные и реквизиты банковских счетов занести в реестр", — привели в пресс-службе облправительства слова Воробьева.Губернатор отметил, что в соцсетях до сих пор встречаются жалобы от родственников мобилизованных на то, что деньги не приходят. Каждый такой запрос власти отрабатывают индивидуально."Поддерживаем связь с семьями, пока не убедимся, что деньги пришли на счет. Наша задача — сделать так, чтобы все герои, кто мужественно защищает нашу Родину, и их семьи получили помощь и поддержку", - подчеркнул Воробьёв.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, общество, частичная мобилизация в россии, социальные выплаты
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Общество, Частичная мобилизация в России, социальные выплаты