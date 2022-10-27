https://ria.ru/20221027/vodosnabzhenie-1827148994.html
В Елецком районе модернизируют систему водоснабжения
В Елецком районе модернизируют систему водоснабжения - РИА Новости, 27.10.2022
В Елецком районе модернизируют систему водоснабжения
В селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области завершается модернизация системы водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:23
2022-10-27T12:23
2022-10-27T12:23
липецкая область
игорь артамонов
елецкий район
жкх
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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области завершается модернизация системы водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже завершаются, готовность объекта – 94 процента. Пробурены четыре артезианские скважины и построен водопровод протяженностью более семи километров. Запуск намечен на ноябрь этого года – до этого момента на объекте планируют выполнить пусконаладочные работы и благоустроить территорию.Артамонов отметил, что всего за время действия федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года в регионе планируется введение в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. На его реализацию в Липецкой области предусмотрено выделение более 755 миллионов рублей."Липецкая область продолжает увеличивать темпы обеспечения жителей качественной водой. Мы ведём работу как в рамках национального проекта, так и благодаря реализации ряда государственных программ", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20221025/lipetsk-1826483549.html
елецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, елецкий район, жкх
Липецкая область, Игорь Артамонов, Елецкий район, ЖКХ
ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области завершается модернизация системы водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, работы уже завершаются, готовность объекта – 94 процента. Пробурены четыре артезианские скважины и построен водопровод протяженностью более семи километров. Запуск намечен на ноябрь этого года – до этого момента на объекте планируют выполнить пусконаладочные работы и благоустроить территорию.
Артамонов отметил, что всего за время действия федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года в регионе планируется введение в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. На его реализацию в Липецкой области предусмотрено выделение более 755 миллионов рублей.
"Липецкая область продолжает увеличивать темпы обеспечения жителей качественной водой. Мы ведём работу как в рамках национального проекта, так и благодаря реализации ряда государственных программ", – сказал Артамонов
.