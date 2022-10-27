https://ria.ru/20221027/vodosnabzhenie-1827148994.html

В Елецком районе модернизируют систему водоснабжения

В Елецком районе модернизируют систему водоснабжения - РИА Новости, 27.10.2022

В Елецком районе модернизируют систему водоснабжения

В селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области завершается модернизация системы водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода"... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:23

2022-10-27T12:23

2022-10-27T12:23

липецкая область

игорь артамонов

елецкий район

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg

ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. В селе Нижний Воргол Елецкого района Липецкой области завершается модернизация системы водоснабжения в рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жильё и городская среда", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, работы уже завершаются, готовность объекта – 94 процента. Пробурены четыре артезианские скважины и построен водопровод протяженностью более семи километров. Запуск намечен на ноябрь этого года – до этого момента на объекте планируют выполнить пусконаладочные работы и благоустроить территорию.Артамонов отметил, что всего за время действия федерального проекта "Чистая вода" до 2024 года в регионе планируется введение в эксплуатацию 16 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки. На его реализацию в Липецкой области предусмотрено выделение более 755 миллионов рублей."Липецкая область продолжает увеличивать темпы обеспечения жителей качественной водой. Мы ведём работу как в рамках национального проекта, так и благодаря реализации ряда государственных программ", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20221025/lipetsk-1826483549.html

елецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, елецкий район, жкх