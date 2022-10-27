https://ria.ru/20221027/vodoprovod-1829952816.html

Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода

Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода - РИА Новости, 08.11.2022

Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода

Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2022

2022-10-27T15:47

2022-10-27T15:47

2022-11-08T14:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводоканал

москва

россия

общество

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732786048_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_168afc6786e105d975e1772239b3ab83.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы приглашает отметить День рождения столичного водопровода. В ближайшие выходные юных посетителей и их родителей ждет специальная программа о московской системе водоснабжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 13.00 пройдет экскурсия "История Мосводоканала", где гости смогут познакомиться с историей развития системы водоснабжения Москвы и становления крупнейшей водной компании России – АО "Мосводоканал". В 14.00 пройдет практическое занятие с микроскопом "Путь воды. Из города в реки", а в 15.00 – экскурсия "Максим Карлович Геппенер – архитектор на службе города", где расскажут о судьбе и работе архитектора, который занимался строительством коммунальной инфраструктуры столицы в конце XIX - начале XX веков, в том числе и объектов водоснабжения и водоотведения.

https://realty.ria.ru/20220830/mosvodokanal-1813086615.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мосводоканал, москва, россия, общество, городское хозяйство москвы