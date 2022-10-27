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Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода - РИА Новости, 08.11.2022
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Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода - РИА Новости, 08.11.2022
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-10-27T15:47
2022-11-08T14:49
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мосводоканал
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы приглашает отметить День рождения столичного водопровода. В ближайшие выходные юных посетителей и их родителей ждет специальная программа о московской системе водоснабжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 13.00 пройдет экскурсия "История Мосводоканала", где гости смогут познакомиться с историей развития системы водоснабжения Москвы и становления крупнейшей водной компании России – АО "Мосводоканал". В 14.00 пройдет практическое занятие с микроскопом "Путь воды. Из города в реки", а в 15.00 – экскурсия "Максим Карлович Геппенер – архитектор на службе города", где расскажут о судьбе и работе архитектора, который занимался строительством коммунальной инфраструктуры столицы в конце XIX - начале XX веков, в том числе и объектов водоснабжения и водоотведения.
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мосводоканал, москва, россия, общество, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Мосводоканал, Москва, Россия, Общество, Городское хозяйство Москвы
15:47 27.10.2022 (обновлено: 14:49 08.11.2022)
 

Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода

© Depositphotos.com / boyan1971Вентили водопровода
Вентили водопровода - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Depositphotos.com / boyan1971
Вентили водопровода
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Музей городского хозяйства Москвы приглашает отметить День рождения столичного водопровода. В ближайшие выходные юных посетителей и их родителей ждет специальная программа о московской системе водоснабжения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 13.00 пройдет экскурсия "История Мосводоканала", где гости смогут познакомиться с историей развития системы водоснабжения Москвы и становления крупнейшей водной компании России – АО "Мосводоканал". В 14.00 пройдет практическое занятие с микроскопом "Путь воды. Из города в реки", а в 15.00 – экскурсия "Максим Карлович Геппенер – архитектор на службе города", где расскажут о судьбе и работе архитектора, который занимался строительством коммунальной инфраструктуры столицы в конце XIX - начале XX веков, в том числе и объектов водоснабжения и водоотведения.
Надпись Мосводоканал на куртке сотрудника - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:26Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводоканалМоскваРоссияОбществоГородское хозяйство Москвы
 
 
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