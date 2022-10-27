https://ria.ru/20221027/vodoprovod-1829952816.html
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода - РИА Новости, 08.11.2022
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения водопровода
Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 08.11.2022
2022-10-27T15:47
2022-10-27T15:47
2022-11-08T14:49
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Музей городского хозяйства Москвы отметит день рождения столичного водопровода в выходные, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Музей городского хозяйства Москвы приглашает отметить День рождения столичного водопровода. В ближайшие выходные юных посетителей и их родителей ждет специальная программа о московской системе водоснабжения", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 13.00 пройдет экскурсия "История Мосводоканала", где гости смогут познакомиться с историей развития системы водоснабжения Москвы и становления крупнейшей водной компании России – АО "Мосводоканал". В 14.00 пройдет практическое занятие с микроскопом "Путь воды. Из города в реки", а в 15.00 – экскурсия "Максим Карлович Геппенер – архитектор на службе города", где расскажут о судьбе и работе архитектора, который занимался строительством коммунальной инфраструктуры столицы в конце XIX - начале XX веков, в том числе и объектов водоснабжения и водоотведения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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