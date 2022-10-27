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Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин
Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин
За своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились в вассалов, часто без права голоса, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:01
2022-10-27T18:15
европа
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились в вассалов, часто без права голоса, заявил президент РФ Владимир Путин."За таким высокомерием они (страны Европы - ред.) как будто и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились, по сути, в вассалов. Часто и без права голоса", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что многие западные лидеры считают, что европейцы лучше других, что "им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными".
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европа, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия
Европа, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия
18:01 27.10.2022 (обновлено: 18:15 27.10.2022)
 
Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин

Путин: за своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали уже вассалами

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились в вассалов, часто без права голоса, заявил президент РФ Владимир Путин.
"За таким высокомерием они (страны Европы - ред.) как будто и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились, по сути, в вассалов. Часто и без права голоса", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что многие западные лидеры считают, что европейцы лучше других, что "им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными".
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ЕвропаВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Владимир ПутинРоссия
 
 
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