https://ria.ru/20221027/vassal-1827288488.html

Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин

Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Страны Европы не замечают, что сами стали уже вассалами, заявил Путин

За своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились в вассалов, часто без права голоса, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:01

2022-10-27T18:01

2022-10-27T18:15

европа

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. За своим высокомерием ряд стран Европы не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились в вассалов, часто без права голоса, заявил президент РФ Владимир Путин."За таким высокомерием они (страны Европы - ред.) как будто и не замечают, что сами стали уже чужой периферией, превратились, по сути, в вассалов. Часто и без права голоса", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что многие западные лидеры считают, что европейцы лучше других, что "им не пристало участвовать в каких-то начинаниях на равных с остальными".

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

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европа, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия