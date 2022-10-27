Рейтинг@Mail.ru
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/valyuta-1827284873.html
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин
Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T18:26
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827297295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5ca6aafec62823b3a2ec75b0dc90566.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин."Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе - цап-царап - прикарманил наши золотовалютные резервы"- сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".В апреле сообщалось, что замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.
https://ria.ru/20221027/valyuta-1827141188.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: "Запад дискредитировал идею резервной валютной системы"
Путин: "Запад дискредитировал идею резервной валютной системы"
2022-10-27T17:53
true
PT1M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827297295_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_749ec0e5bf9ddb35e6edd1a08e083593.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:53 27.10.2022 (обновлено: 18:26 27.10.2022)
 
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин

Путин: Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар как оружие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе - цап-царап - прикарманил наши золотовалютные резервы"- сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В апреле сообщалось, что замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.
Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.
Денежные купюры разных стран - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 12:02
Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом
 
Владимир ПутинЭкономикаЦены на нефтьРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала