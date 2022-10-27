https://ria.ru/20221027/valyuta-1827284873.html
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин
Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
2022-10-27T18:26
владимир путин
экономика
цены на нефть
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827297295_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e5ca6aafec62823b3a2ec75b0dc90566.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин."Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе - цап-царап - прикарманил наши золотовалютные резервы"- сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".В апреле сообщалось, что замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.
https://ria.ru/20221027/valyuta-1827141188.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827297295_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_749ec0e5bf9ddb35e6edd1a08e083593.jpg
Путин: "Запад дискредитировал идею резервной валютной системы"
Путин: "Запад дискредитировал идею резервной валютной системы"
2022-10-27T17:53
true
PT1M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:53 27.10.2022 (обновлено: 18:26 27.10.2022)
Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин
Путин: Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, используя доллар как оружие