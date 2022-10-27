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Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин

Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил Путин

Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:53

2022-10-27T17:53

2022-10-27T18:26

владимир путин

экономика

цены на нефть

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Используя доллар как оружие, Запад дискредитировал идею резервной валютной системы, заявил президент РФ Владимир Путин."Используя доллар как оружие, Соединенные Штаты да и Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов, сначала их обесценил за счет инфляции в зоне доллар и евро, а потом и вовсе - цап-царап - прикарманил наши золотовалютные резервы"- сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".В апреле сообщалось, что замороженные на Западе средства ЦБ оценил в 300 миллиардов долларов. Все это высоколиквидные иностранные активы: монетарное золото, специальные права заимствования (СДР), резервная позиция в МВФ, валюта. За 2021-й ЗВР увеличились на 5,9 процента и достигли 630,6 миллиарда. Исторический максимум в 643,2 миллиарда пришелся на 18 февраля.Ранее европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что страны Евросоюза заморозили 17,4 миллиарда евро активов российского бизнеса, эти средства распределены неравномерно по ЕС.

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Путин: "Запад дискредитировал идею резервной валютной системы" Путин: "Запад дискредитировал идею резервной валютной системы" 2022-10-27T17:53 true PT1M56S

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владимир путин, экономика, цены на нефть, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"