https://ria.ru/20221027/ukraina-1827306818.html

Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин

Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин

Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:31

2022-10-27T18:31

2022-10-27T19:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких условиях было нельзя, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Если мы признаем, включаем в состав российского государства по их воле, мы же знаем настроения людей, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима, продолжаются и неизбежны? … Чего ждать, пока они начнут? Мы знаем о том, что они готовятся. Это просто неизбежная логика событий", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что еще несколько лет – и для России была бы совсем другая ситуация для спецоперации на Украине, учитывая поставки туда оружия и строительство укрепрайонов. "Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшней на Донбассе, везде были бы... А в условиях, если бы еще несколько лет на Украине создавали укрепрайоны и проводили учения, накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, и сейчас нет, никогда не было – была бы абсолютно другая ситуация для России. Даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чего ждать, пока Украина начнет": Путин о начале СВО "Чего ждать, пока Украина начнет": Путин о начале СВО 2022-10-27T18:31 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир путин, украина, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр