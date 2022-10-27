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Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827306818.html
Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин
Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин
Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:31
2022-10-27T19:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких условиях было нельзя, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин."Если мы признаем, включаем в состав российского государства по их воле, мы же знаем настроения людей, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима, продолжаются и неизбежны? … Чего ждать, пока они начнут? Мы знаем о том, что они готовятся. Это просто неизбежная логика событий", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Путин отметил, что еще несколько лет – и для России была бы совсем другая ситуация для спецоперации на Украине, учитывая поставки туда оружия и строительство укрепрайонов. "Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшней на Донбассе, везде были бы... А в условиях, если бы еще несколько лет на Украине создавали укрепрайоны и проводили учения, накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, и сейчас нет, никогда не было – была бы абсолютно другая ситуация для России. Даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818326222.html
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"Чего ждать, пока Украина начнет": Путин о начале СВО
"Чего ждать, пока Украина начнет": Путин о начале СВО
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в мире, владимир путин, украина, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Ситуация в ДНР и ЛНР
18:31 27.10.2022 (обновлено: 19:25 27.10.2022)
 
Украина готовилась к боевым действиям, заявил Путин

Путин заявил, что ждать, пока Украина начнет очередные военные операции, было нельзя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Специальную военную операцию начать было необходимо, так как Украина готовилась к очередным военным операциям и не прекращала обстрелы Донбасса, ждать в таких условиях было нельзя, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Если мы признаем, включаем в состав российского государства по их воле, мы же знаем настроения людей, а эти самые обстрелы и готовящиеся очередные военные операции со стороны киевского режима, продолжаются и неизбежны? … Чего ждать, пока они начнут? Мы знаем о том, что они готовятся. Это просто неизбежная логика событий", - сказал глава государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин отметил, что еще несколько лет – и для России была бы совсем другая ситуация для спецоперации на Украине, учитывая поставки туда оружия и строительство укрепрайонов. "Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшней на Донбассе, везде были бы... А в условиях, если бы еще несколько лет на Украине создавали укрепрайоны и проводили учения, накапливали бы там системы вооружений, которых никогда не было, и сейчас нет, никогда не было – была бы абсолютно другая ситуация для России. Даже с точки зрения проведения этой специальной военной операции", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 09:05Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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