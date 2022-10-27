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Натовское освоение территории Украины шло давно, рассказал Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Натовское освоение территории Украины шло давно, рассказал Путин
Натовское освоение территории Украины шло давно, рассказал Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Натовское освоение территории Украины шло давно, рассказал Путин
Освоение территории Украины Североатлантическим альянсом шло давно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:18
2022-10-27T18:28
украина
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нато
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Освоение территории Украины Североатлантическим альянсом шло давно, заявил президент России Владимир Путин."Освоение, натовское освоение территорий-то полным ходом шло. И сейчас идет, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшнего на Донбассе. Везде были бы", - сказал он, выступая на Валдайском форуме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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украина, россия, нато, владимир путин, в мире
Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин, В мире
18:18 27.10.2022 (обновлено: 18:28 27.10.2022)
 
Натовское освоение территории Украины шло давно, рассказал Путин

Путин: натовское освоение территории Украины шло полным ходом давно, и сейчас тоже идет

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Освоение территории Украины Североатлантическим альянсом шло давно, заявил президент России Владимир Путин.
"Освоение, натовское освоение территорий-то полным ходом шло. И сейчас идет, и тогда шло. Эти укрепрайоны были бы не только по линии соприкосновения сегодняшнего на Донбассе. Везде были бы", - сказал он, выступая на Валдайском форуме.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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