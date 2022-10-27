https://ria.ru/20221027/ukraina-1827298739.html

Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине

Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине

Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения недооценки противника на Украине. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:18

2022-10-27T18:18

2022-10-27T18:37

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

владимир путин

украина

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

в мире

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения недооценки противника на Украине.Путин в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Нет. Знаете в чем дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну и, конечно, лезть туда, постоянно нести потери - безосновательно и бессмысленно. Это первое. Второе. Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери. Вот какими соображениями мы руководствовались", - сказал Путин, отвечая на вопрос.

https://ria.ru/20221025/plan-1826718967.html

украина

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире