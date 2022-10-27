https://ria.ru/20221027/ukraina-1827298739.html
Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине
Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине
Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения недооценки противника на Украине. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:18
2022-10-27T18:18
2022-10-27T18:37
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
владимир путин
украина
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отрицательно ответил на вопрос, нет ли у него ощущения недооценки противника на Украине.Путин в четверг принимает участие в пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."Нет. Знаете в чем дело? Дело в том, что мы видели, что происходит. Восемь лет создавали укрепрайон на достаточно большую глубину на Донбассе. Ну и, конечно, лезть туда, постоянно нести потери - безосновательно и бессмысленно. Это первое. Второе. Мы прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что этот процесс будет продолжаться. И чем дальше, тем было бы для нас хуже, труднее, опаснее и мы несли бы большие потери. Вот какими соображениями мы руководствовались", - сказал Путин, отвечая на вопрос.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, владимир путин, украина, россия, международный дискуссионный клуб "валдай", в мире
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Украина, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай", В мире
18:18 27.10.2022 (обновлено: 18:37 27.10.2022)
Путин заявил, что у него не было недооценки противника на Украине
Путин отрицательно ответил на вопрос, была ли у него недооценка противника на Украине