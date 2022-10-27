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Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827293667.html
Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях
Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях - РИА Новости, 27.10.2022
Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях
Не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:06
2022-10-27T18:18
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию, заявил президент России Владимир Путин."Не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации ..., к тому, что происходит на Украине. "Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали", - сказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827275333.html
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украина, россия, в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:06 27.10.2022 (обновлено: 18:18 27.10.2022)
 
Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях

Путин назвал военную операцию следствием устроенного Западом на Украине госпереворота

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию, заявил президент России Владимир Путин.
"Не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации ..., к тому, что происходит на Украине. "Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали", - сказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Охамели совсем! – Путин о поддержке Западом переворота на Украине
Вчера, 17:36Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал слова Запада о финансировании переворота на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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