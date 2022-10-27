https://ria.ru/20221027/ukraina-1827293667.html

Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях

Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях - РИА Новости, 27.10.2022

Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях

Не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:06

2022-10-27T18:18

специальная военная операция на украине

украина

россия

в мире

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию, заявил президент России Владимир Путин."Не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации ..., к тому, что происходит на Украине. "Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали", - сказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827275333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, владимир путин, ситуация в днр и лнр