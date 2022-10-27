18:06 27.10.2022 (обновлено: 18:18 27.10.2022)
Путин обвинил Запад в происходящих на Украине событиях
Путин назвал военную операцию следствием устроенного Западом на Украине госпереворота
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине, включая специальную военную операцию, заявил президент России Владимир Путин.
"Не мы, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации ..., к тому, что происходит на Украине. "Мы, что ли, совершили там госпереворот, который привел к серии трагических событий, включая нашу специальную военную операцию? Нет, не мы же это сделали", - сказал он на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".