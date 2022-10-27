https://ria.ru/20221027/ukraina-1827117979.html

Будущее Украины должно решать международное сообщество, заявили в Италии

Будущее Украины должно решать международное сообщество, заявили в Италии - РИА Новости, 27.10.2022

Будущее Украины должно решать международное сообщество, заявили в Италии

Киеву не следует в одиночку принимать все решения по поводу будущего Украины, международное сообщество должно также сыграть в этом роль, учитывая интересы... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:11

2022-10-27T11:11

2022-10-27T11:11

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украина

киев

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Киеву не следует в одиночку принимать все решения по поводу будущего Украины, международное сообщество должно также сыграть в этом роль, учитывая интересы страны, считает глава фракции партии "Лига" в Сенате национального парламента Массимилиано Ромео.Как сообщает портал Euractiv, таким образом Ромео отреагировал на заявление нового премьера Италии Джорджи Мелони о том, что именно украинцы должны решать, как действовать."Немного тяжело слышать, как вы говорите: "Решать будут украинцы". Конечно, мы должны уважать волю украинцев, но было бы лучше сказать, что международное сообщество будет принимать решения в интересах Украины", - приводит портал слова итальянского сенатора.Он отметил, что партия "Лига" поддерживает Украину и Запад, но обратился к премьеру Италии с просьбой проявить "мужество". В частности, он призвал Мелони настоять на созыве международной конференции по обороне и безопасности в Европе, чтобы Италия была способна "обусловить международный геополитический сценарий".По мнению сенатора, такая конференция может стать возможностью начать мирные переговоры, "поскольку теперь даже США понимают, что это может быть путь, по которому можно пойти"."Вместе с Францией и Германией мы входим в число стран-основателей, а также тех, кто в условиях непрекращающегося конфликта рискует больше всего", - заявил Ромео.

https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827086486.html

https://ria.ru/20221027/vatikan-1827082791.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, италия, украина, киев, джорджа мелони