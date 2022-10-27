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В Удмуртии три школы заработали после капитального ремонта - РИА Новости, 27.10.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20221027/udmurtiya-1827253674.html
В Удмуртии три школы заработали после капитального ремонта
В Удмуртии три школы заработали после капитального ремонта - РИА Новости, 27.10.2022
В Удмуртии три школы заработали после капитального ремонта
Три школы в селах Удмуртии заработали после капитального ремонта, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:51
2022-10-27T16:51
удмуртская республика
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 27 окт – РИА Новости. Три школы в селах Удмуртии заработали после капитального ремонта, сообщил глава региона Александр Бречалов."Ждем от ребят больше пятерок. Еще три школы республики заработали после капитального ремонта. Ученики Красногорской гимназии теперь занимаются в обновленных классах. В школе заменены двери, окна, отремонтирована кровля, преобразился актовый зал. Запланированные на этот год строительные работы выполнены, в следующем – продолжим", - рассказал Бречалов в своем Telegram-канале.По его словам, в школе в селе Орловское сделали косметический ремонт: в кабинетах поменяли потолки, напольную плитку, двери, завезли мебель, также заменили электропроводку. А в обновленной Каракулинской школе появились сенсорная комната, кабинет дефектолога, два дополнительных учебных класса и библиотечно-информационный центр."Прошлой осенью мы приняли решение, что в Каракулино нужно благоустроить и школьную территорию. Сейчас в школьном дворе уложили брусчатку, установили освещение, обустраивают веранду и городок правил дорожного движения, кладут асфальт", - сообщил глава республики.Он отметил, что в Удмуртии, где 2022 год объявили Годом образования, капитально ремонтируют 15 образовательных объектов в 13 районах республики по федеральной программе.
https://ria.ru/20221003/remont-1821120835.html
https://ria.ru/20221022/shkoly-1825911991.html
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александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество
Удмуртская Республика, Александр Бречалов, Удмуртская Республика (Удмуртия), Общество
16:51 27.10.2022
 
В Удмуртии три школы заработали после капитального ремонта

Губернатор Удмуртии Бречалов заявил о начале работы трех сельских школ после капремонта

© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
Дети в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 окт – РИА Новости. Три школы в селах Удмуртии заработали после капитального ремонта, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"Ждем от ребят больше пятерок. Еще три школы республики заработали после капитального ремонта. Ученики Красногорской гимназии теперь занимаются в обновленных классах. В школе заменены двери, окна, отремонтирована кровля, преобразился актовый зал. Запланированные на этот год строительные работы выполнены, в следующем – продолжим", - рассказал Бречалов в своем Telegram-канале.
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По его словам, в школе в селе Орловское сделали косметический ремонт: в кабинетах поменяли потолки, напольную плитку, двери, завезли мебель, также заменили электропроводку. А в обновленной Каракулинской школе появились сенсорная комната, кабинет дефектолога, два дополнительных учебных класса и библиотечно-информационный центр.
"Прошлой осенью мы приняли решение, что в Каракулино нужно благоустроить и школьную территорию. Сейчас в школьном дворе уложили брусчатку, установили освещение, обустраивают веранду и городок правил дорожного движения, кладут асфальт", - сообщил глава республики.
Он отметил, что в Удмуртии, где 2022 год объявили Годом образования, капитально ремонтируют 15 образовательных объектов в 13 районах республики по федеральной программе.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)Общество
 
 
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