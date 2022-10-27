https://ria.ru/20221027/tver-1827129817.html
Топливно-энергетический комплекс Твери будет модернизирован
Топливно-энергетический комплекс Твери будет модернизирован - РИА Новости, 27.10.2022
Топливно-энергетический комплекс Твери будет модернизирован
Топливно-энергетический комплекс Твери будет модернизирован, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя состоявшееся накануне в Москве... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:36
2022-10-27T11:36
2022-10-27T11:36
тверская область
игорь руденя
александр новак
тверь
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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс Твери будет модернизирован, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя состоявшееся накануне в Москве совещание по этому вопросу под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака."Мы рассмотрели варианты модернизации системы теплоснабжения Твери. Предстоит их доработка с учетом нашего экономического суверенитета. Это требует определенных предпроектных и технологических решений. Все это позволит нам выработать итоговый, базовый вариант модернизации ТЭК Твери", - отметил губернатор, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.Глава региона сообщил, что уже проведен комплексный технический, финансовый и юридический аудит городской теплоснабжающей компании "Тверская генерация". Приняты меры по повышению эффективности управленческой команды, оснащению дополнительной спецтехникой. Идет этап финансового оздоровления организации.Решаются вопросы по организации передачи имущества "Тверской генерации" для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании "Газпром энергохолдинг". Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города за счет консолидации бюджетных средств в одной компании, обеспечения строгого контроля за их расходованием.В ближайшее время будет проведено очередное рабочее совещание, по итогам которого планируется утвердить итоговый сценарий модернизации ТЭК областного центра и источники финансирования проекта, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20221027/blagoustroystvo-1827128935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, александр новак, тверь
Тверская область, Игорь Руденя, Александр Новак, Тверь
ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. Топливно-энергетический комплекс Твери будет модернизирован, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, комментируя состоявшееся накануне в Москве совещание по этому вопросу под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.
"Мы рассмотрели варианты модернизации системы теплоснабжения Твери. Предстоит их доработка с учетом нашего экономического суверенитета. Это требует определенных предпроектных и технологических решений. Все это позволит нам выработать итоговый, базовый вариант модернизации ТЭК Твери", - отметил губернатор, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Глава региона сообщил, что уже проведен комплексный технический, финансовый и юридический аудит городской теплоснабжающей компании "Тверская генерация". Приняты меры по повышению эффективности управленческой команды, оснащению дополнительной спецтехникой. Идет этап финансового оздоровления организации.
Решаются вопросы по организации передачи имущества "Тверской генерации" для его дальнейшей эксплуатации под управлением компании "Газпром энергохолдинг
". Это позволит обеспечить эффективную реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснабжения города за счет консолидации бюджетных средств в одной компании, обеспечения строгого контроля за их расходованием.
В ближайшее время будет проведено очередное рабочее совещание, по итогам которого планируется утвердить итоговый сценарий модернизации ТЭК областного центра и источники финансирования проекта, пояснили в пресс-службе.