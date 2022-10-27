https://ria.ru/20221027/tver-1827108890.html

Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин

Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин - РИА Новости, 27.10.2022

Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин

Российская компания "ГЕРС Технолоджи" реализует в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3" под Тверью инвестпроект по строительству центра разработки и... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:37

2022-10-27T10:37

2022-10-27T10:50

тверь

тверская область

игорь руденя

экономика

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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. Российская компания "ГЕРС Технолоджи" реализует в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3" под Тверью инвестпроект по строительству центра разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Реализация проекта позволит наладить на территории Тверской области выпуск высококлассного оборудования для нефтегазовой отрасли и обеспечить импортозамещение продукции и услуг ушедших с российского рынка крупных нефтегазовых компаний США. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.На текущий момент закуплено оборудование для изготовления первой российской серии роторноуправляемых систем, на площадке ведется монтаж металлоконструкций производственного комплекса и прокладка коммуникации."Со своей стороны правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта. Проект позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.При поддержке правительства Тверской области осуществляется обеспечение площадки инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" инженерной инфраструктурой электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Кроме того, в 2023 году планируется завершение строительства магистральной внутриплощадочной дороги с обустройством съездов к инвестплощадкам.Соглашение по реализации инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности было подписано между правительством Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи" на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.ООО "ГЕРС Технолоджи" - российская компания, осуществляющая деятельность по разработке и производству оборудования для нефтегазовой отрасли.

https://ria.ru/20221014/noutbuk-1824117427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, экономика