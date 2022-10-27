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Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин - РИА Новости, 27.10.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20221027/tver-1827108890.html
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин - РИА Новости, 27.10.2022
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
Российская компания "ГЕРС Технолоджи" реализует в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3" под Тверью инвестпроект по строительству центра разработки и... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:37
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тверь
тверская область
игорь руденя
экономика
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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. Российская компания "ГЕРС Технолоджи" реализует в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3" под Тверью инвестпроект по строительству центра разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, сообщает пресс-служба правительства Тверской области."Реализация проекта позволит наладить на территории Тверской области выпуск высококлассного оборудования для нефтегазовой отрасли и обеспечить импортозамещение продукции и услуг ушедших с российского рынка крупных нефтегазовых компаний США. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.На текущий момент закуплено оборудование для изготовления первой российской серии роторноуправляемых систем, на площадке ведется монтаж металлоконструкций производственного комплекса и прокладка коммуникации."Со своей стороны правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта. Проект позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.При поддержке правительства Тверской области осуществляется обеспечение площадки инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" инженерной инфраструктурой электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Кроме того, в 2023 году планируется завершение строительства магистральной внутриплощадочной дороги с обустройством съездов к инвестплощадкам.Соглашение по реализации инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности было подписано между правительством Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи" на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.ООО "ГЕРС Технолоджи" - российская компания, осуществляющая деятельность по разработке и производству оборудования для нефтегазовой отрасли.
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тверь, игорь руденя, экономика
Тверь, Тверская область, Игорь Руденя, Экономика
10:37 27.10.2022 (обновлено: 10:50 27.10.2022)
 

Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин

© Пресс-служба правительства ТвескойобластиПод Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
© Пресс-служба правительства Твескойобласти
Под Тверью создается производство оборудования для нефтегазовых скважин
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ТВЕРЬ, 27 окт – РИА Новости. Российская компания "ГЕРС Технолоджи" реализует в инновационно-промышленном парке "Боровлево-3" под Тверью инвестпроект по строительству центра разработки и производства геофизического оборудования для бурения нефтяных и газовых скважин, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Реализация проекта позволит наладить на территории Тверской области выпуск высококлассного оборудования для нефтегазовой отрасли и обеспечить импортозамещение продукции и услуг ушедших с российского рынка крупных нефтегазовых компаний США. Предусмотрено создание свыше 80 новых рабочих мест", - отметили в пресс-службе.
На тверском предприятии собрали первый ноутбук - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:55Тверская область
На тверском предприятии собрали первый ноутбук
На текущий момент закуплено оборудование для изготовления первой российской серии роторноуправляемых систем, на площадке ведется монтаж металлоконструкций производственного комплекса и прокладка коммуникации.
"Со своей стороны правительство Тверской области обеспечивает постоянную системную поддержку инвестпроекта. Проект позволит увеличить вклад Верхневолжья в импортозамещение высокотехнологичной продукции, открыть современные рабочие места для наших молодых специалистов", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
При поддержке правительства Тверской области осуществляется обеспечение площадки инновационно-промышленного парка "Боровлево-3" инженерной инфраструктурой электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. Кроме того, в 2023 году планируется завершение строительства магистральной внутриплощадочной дороги с обустройством съездов к инвестплощадкам.
Соглашение по реализации инвестпроекта в сфере нефтегазовой промышленности было подписано между правительством Тверской области и ООО "ГЕРС Технолоджи" на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году.
ООО "ГЕРС Технолоджи" - российская компания, осуществляющая деятельность по разработке и производству оборудования для нефтегазовой отрасли.
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяЭкономика
 
 
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