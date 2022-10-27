Рейтинг@Mail.ru
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827170993.html
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев - РИА Новости, 27.10.2022
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев
Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:24
2022-10-27T16:24
туризм
новости - туризм
турция
германия
россия
великобритания
турпоток
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_6e00eda1140b03d4dbd02e2c4b5eef13.jpg
АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство культуры и туризма страны."У нас был очень хороший сезон. В Турцию прибыли в общей сложности 40 миллионов 246 тысяч 899 гостей за первые девять месяцев текущего года, — рассказал министр Мехмет Нури Эрсой. — К концу декабря планируем увеличить этот показатель до 50 миллионов".В лидерах по турпотоку — граждане Германии, на втором месте — отдыхающие из России, на третьем — из Великобритании, пишет издание.Отмечается, что с января страна получила 35 миллиардов 28 миллионов 540 тысяч долларов дохода от туризма.
https://ria.ru/20221027/puteshestviya-1826971431.html
турция
германия
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/79/1550237959_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_9064360765fd3a9d3f26982e88ff5a49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, турция, германия, россия, великобритания, турпоток, туристы, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Германия, Россия, Великобритания, турпоток, туристы, Туризм
16:24 27.10.2022
 
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев

СМИ: Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев 2022 года

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство культуры и туризма страны.
"У нас был очень хороший сезон. В Турцию прибыли в общей сложности 40 миллионов 246 тысяч 899 гостей за первые девять месяцев текущего года, — рассказал министр Мехмет Нури Эрсой. — К концу декабря планируем увеличить этот показатель до 50 миллионов".
В лидерах по турпотоку — граждане Германии, на втором месте — отдыхающие из России, на третьем — из Великобритании, пишет издание.
Отмечается, что с января страна получила 35 миллиардов 28 миллионов 540 тысяч долларов дохода от туризма.
Девушка встречает Новый год - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 06:29Туризм
Названы самые популярные у россиян страны для новогодних каникул
 
ТуризмНовости - ТуризмТурцияГерманияРоссияВеликобританиятурпотоктуристыТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала