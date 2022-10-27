https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827170993.html

В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев

В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев - РИА Новости, 27.10.2022

В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев

Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:24

2022-10-27T16:24

2022-10-27T16:24

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АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство культуры и туризма страны."У нас был очень хороший сезон. В Турцию прибыли в общей сложности 40 миллионов 246 тысяч 899 гостей за первые девять месяцев текущего года, — рассказал министр Мехмет Нури Эрсой. — К концу декабря планируем увеличить этот показатель до 50 миллионов".В лидерах по турпотоку — граждане Германии, на втором месте — отдыхающие из России, на третьем — из Великобритании, пишет издание.Отмечается, что с января страна получила 35 миллиардов 28 миллионов 540 тысяч долларов дохода от туризма.

https://ria.ru/20221027/puteshestviya-1826971431.html

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россия

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, турция, германия, россия, великобритания, турпоток, туристы, туризм