https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827170993.html
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев - РИА Новости, 27.10.2022
В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев
Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:24
2022-10-27T16:24
2022-10-27T16:24
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АНКАРА, 27 окт — РИА Новости. Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев, россияне — среди лидеров по турпотоку, сообщает газета Yeni Şafak со ссылкой на министерство культуры и туризма страны."У нас был очень хороший сезон. В Турцию прибыли в общей сложности 40 миллионов 246 тысяч 899 гостей за первые девять месяцев текущего года, — рассказал министр Мехмет Нури Эрсой. — К концу декабря планируем увеличить этот показатель до 50 миллионов".В лидерах по турпотоку — граждане Германии, на втором месте — отдыхающие из России, на третьем — из Великобритании, пишет издание.Отмечается, что с января страна получила 35 миллиардов 28 миллионов 540 тысяч долларов дохода от туризма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Турции рассказали, сколько туристов посетили страну за девять месяцев
СМИ: Турция приняла свыше 40 миллионов отдыхающих за девять месяцев 2022 года