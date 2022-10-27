https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827081405.html
СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана
СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана - РИА Новости, 27.10.2022
СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана
Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T07:50
2022-10-27T07:50
2022-10-27T07:50
в мире
босфор
турция
происшествия
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АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV."Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости", - передал телеканал.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html
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в мире, босфор, турция, происшествия
В мире, Босфор, Турция, Происшествия
СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана
NTV: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана