https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827081405.html

СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана

СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана - РИА Новости, 27.10.2022

СМИ: Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана

Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:50

2022-10-27T07:50

2022-10-27T07:50

в мире

босфор

турция

происшествия

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АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Босфорский пролив закрыт для движения судов из-за сильного тумана, сообщил турецкий телеканал NTV."Пролив Босфор был закрыт для прохода транзитных судов в обоих направлениях из-за густого тумана. Туман, который усилился в регионе ближе к утру, вызвал ухудшение видимости", - передал телеканал.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

босфор

турция

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в мире, босфор, турция, происшествия