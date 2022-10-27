https://ria.ru/20221027/tretyakovka-1825786770.html
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная - РИА Новости, 27.10.2022
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная
Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:50
2022-10-27T10:50
2022-10-27T10:50
культура
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третьяковская галерея
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции."Целями нового проекта являются создание дополнительного музейного сервиса и организация места для удобного и приятного времяпрепровождения – отдыха, индивидуальной работы, коворкинга, а также предоставление доступа самой широкой аудитории к издательской программе Галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний", — говорится в сообщении. Книги отобраны экспертами учреждения и партнерами проекта. Музей планирует расширять проект до целой сети библиотек, таким образом "решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам Галереи в Москве и регионах".
https://ria.ru/20221017/klassika-1824114654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, третьяковская галерея, музеи, книги, москва
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Музеи, Книги, Москва
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная
Первая книжная гостиная откроется в Новой Третьяковке в здании на Крымском валу
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции.
"Целями нового проекта являются создание дополнительного музейного сервиса и организация места для удобного и приятного времяпрепровождения – отдыха, индивидуальной работы, коворкинга, а также предоставление доступа самой широкой аудитории к издательской программе Галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний", — говорится в сообщении.
Книги отобраны экспертами учреждения и партнерами проекта.
Музей планирует расширять проект до целой сети библиотек, таким образом "решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам Галереи в Москве и регионах".