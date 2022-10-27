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В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная - РИА Новости, 27.10.2022
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Культура
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В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная - РИА Новости, 27.10.2022
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная
Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:50
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культура
новости культуры
третьяковская галерея
музеи
книги
москва
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции."Целями нового проекта являются создание дополнительного музейного сервиса и организация места для удобного и приятного времяпрепровождения – отдыха, индивидуальной работы, коворкинга, а также предоставление доступа самой широкой аудитории к издательской программе Галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний", — говорится в сообщении. Книги отобраны экспертами учреждения и партнерами проекта. Музей планирует расширять проект до целой сети библиотек, таким образом "решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам Галереи в Москве и регионах".
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новости культуры, третьяковская галерея, музеи, книги, москва
Культура, Новости культуры, Третьяковская галерея, Музеи, Книги, Москва
10:50 27.10.2022
 
В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная

Первая книжная гостиная откроется в Новой Третьяковке в здании на Крымском валу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции.
"Целями нового проекта являются создание дополнительного музейного сервиса и организация места для удобного и приятного времяпрепровождения – отдыха, индивидуальной работы, коворкинга, а также предоставление доступа самой широкой аудитории к издательской программе Галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний", — говорится в сообщении.
Книги отобраны экспертами учреждения и партнерами проекта.
Музей планирует расширять проект до целой сети библиотек, таким образом "решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам Галереи в Москве и регионах".
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