https://ria.ru/20221027/tretyakovka-1825786770.html

В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная

В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная - РИА Новости, 27.10.2022

В Новой Третьяковке открывается книжная гостиная

Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:50

2022-10-27T10:50

2022-10-27T10:50

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Третьяковская галерея открывает первую Книжную гостиную в здании на Крымском валу, сообщает пресс-служба институции."Целями нового проекта являются создание дополнительного музейного сервиса и организация места для удобного и приятного времяпрепровождения – отдыха, индивидуальной работы, коворкинга, а также предоставление доступа самой широкой аудитории к издательской программе Галереи, подборке литературы по искусству и смежным областям знаний", — говорится в сообщении. Книги отобраны экспертами учреждения и партнерами проекта. Музей планирует расширять проект до целой сети библиотек, таким образом "решая задачу популяризации русского искусства и открытого доступа широкой аудитории к ресурсам Галереи в Москве и регионах".

https://ria.ru/20221017/klassika-1824114654.html

москва

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, третьяковская галерея, музеи, книги, москва