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Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз - РИА Новости, 27.10.2022
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Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз
Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз - РИА Новости, 27.10.2022
Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз
Клиенты Альфа-банка чаще всего используют Систему быстрых платежей (СБП) в Альфа-Онлайн для перевода денег и оплаты покупок, сообщает банк. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:28
2022-10-27T20:28
альфа-банк
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Клиенты Альфа-банка чаще всего используют Систему быстрых платежей (СБП) в Альфа-Онлайн для перевода денег и оплаты покупок, сообщает банк.Анализ статистики использования СБП в Альфа-Онлайн проведен на основе обезличенных данных более 300 тысяч человек за период с начала года по 25 октября 2022 года.Для перевода средств систему использовал каждый четвертый клиент, для оплаты покупок- каждый восьмой. Чаще всего люди оплачивают товары для дома, турпоездки, а также используют СБП для пополнения брокерского счета. Самой крупной покупкой стал автомобиль, приобретенный в автосалоне в Уфе.В целом с начала текущего года число клиентов банка, использующих СБП для переводов, выросло в 25 раз, обороты по переводам через СБП – в 22 раза, а число транзакций – почти в 50 раз", - отмечается в сообщении.В августе этого года Альфа-Банк досрочно выполнил требование ЦБ по доступности функционала СБП в интернет-банках, запустив в Альфа-Онлайн сканер QR-кодов, позволяющий проводить оплату со смартфона.
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альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика
Альфа-банк, Технологии, Новости компаний - Экономика
20:28 27.10.2022
 

Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Клиенты Альфа-банка чаще всего используют Систему быстрых платежей (СБП) в Альфа-Онлайн для перевода денег и оплаты покупок, сообщает банк.
Анализ статистики использования СБП в Альфа-Онлайн проведен на основе обезличенных данных более 300 тысяч человек за период с начала года по 25 октября 2022 года.
Для перевода средств систему использовал каждый четвертый клиент, для оплаты покупок- каждый восьмой. Чаще всего люди оплачивают товары для дома, турпоездки, а также используют СБП для пополнения брокерского счета. Самой крупной покупкой стал автомобиль, приобретенный в автосалоне в Уфе.
В целом с начала текущего года число клиентов банка, использующих СБП для переводов, выросло в 25 раз, обороты по переводам через СБП – в 22 раза, а число транзакций – почти в 50 раз", - отмечается в сообщении.
В августе этого года Альфа-Банк досрочно выполнил требование ЦБ по доступности функционала СБП в интернет-банках, запустив в Альфа-Онлайн сканер QR-кодов, позволяющий проводить оплату со смартфона.
Прохожая около входа в офис банка Альфа-Банк на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Альфа-банкТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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