https://ria.ru/20221027/tranzaktsii-1827356196.html

Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз

Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз - РИА Новости, 27.10.2022

Число транзакций в Альфа-Онлайн через СБП с начала года выросло в 50 раз

Клиенты Альфа-банка чаще всего используют Систему быстрых платежей (СБП) в Альфа-Онлайн для перевода денег и оплаты покупок, сообщает банк. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:28

2022-10-27T20:28

2022-10-27T20:28

альфа-банк

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Клиенты Альфа-банка чаще всего используют Систему быстрых платежей (СБП) в Альфа-Онлайн для перевода денег и оплаты покупок, сообщает банк.Анализ статистики использования СБП в Альфа-Онлайн проведен на основе обезличенных данных более 300 тысяч человек за период с начала года по 25 октября 2022 года.Для перевода средств систему использовал каждый четвертый клиент, для оплаты покупок- каждый восьмой. Чаще всего люди оплачивают товары для дома, турпоездки, а также используют СБП для пополнения брокерского счета. Самой крупной покупкой стал автомобиль, приобретенный в автосалоне в Уфе.В целом с начала текущего года число клиентов банка, использующих СБП для переводов, выросло в 25 раз, обороты по переводам через СБП – в 22 раза, а число транзакций – почти в 50 раз", - отмечается в сообщении.В августе этого года Альфа-Банк досрочно выполнил требование ЦБ по доступности функционала СБП в интернет-банках, запустив в Альфа-Онлайн сканер QR-кодов, позволяющий проводить оплату со смартфона.

https://ria.ru/20220915/perevody-1816945511.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

альфа-банк, технологии, новости компаний - экономика