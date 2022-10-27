https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827338107.html
Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем
Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022
Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия достигнет показателей товарооборота в 200 миллиардов долларов с Китаем, стороны движутся к... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:30
2022-10-27T19:30
2022-10-27T19:45
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
азия
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
экономика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия достигнет показателей товарооборота в 200 миллиардов долларов с Китаем, стороны движутся к этой цели даже быстрее, чем думали.По его словам, самый большой товарооборот у России с Китаем, он растет, причем очень быстрыми темпами. Эти темпы были набраны еще до ограничений и перераспределения товарных потоков в сторону Азии и Китая."Мы поставили определенные задачи перед собой вместе с моим другом, он так и обо мне говорит, и я считаю его своим другом, господином Си Цзиньпином, по определенному уровню товарооборота. Мы точно его достигнем, мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.
https://ria.ru/20221027/kitay-1827337260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, азия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Азия, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Экономика
19:30 27.10.2022 (обновлено: 19:45 27.10.2022)
Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем
Путин: Россия достигнет показателей товарооборота с Китаем в 200 миллиардов долларов