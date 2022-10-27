https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827338107.html

Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем

Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем - РИА Новости, 27.10.2022

Путин спрогнозировал рост товарооборота с Китаем

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия достигнет показателей товарооборота в 200 миллиардов долларов с Китаем, стороны движутся к... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:30

2022-10-27T19:30

2022-10-27T19:45

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

азия

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

экономика

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия достигнет показателей товарооборота в 200 миллиардов долларов с Китаем, стороны движутся к этой цели даже быстрее, чем думали.По его словам, самый большой товарооборот у России с Китаем, он растет, причем очень быстрыми темпами. Эти темпы были набраны еще до ограничений и перераспределения товарных потоков в сторону Азии и Китая."Мы поставили определенные задачи перед собой вместе с моим другом, он так и обо мне говорит, и я считаю его своим другом, господином Си Цзиньпином, по определенному уровню товарооборота. Мы точно его достигнем, мы движемся к этому большими темпами, чем мы даже планировали", - сказал Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".После переговоров лидеров двух стран, которые состоялись в Пекине 4 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Си Цзиньпин обозначил новую цель по наращиванию товарооборота между Россией и Китаем - 250 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20221027/kitay-1827337260.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827251524.html

китай

россия

азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, азия, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", экономика