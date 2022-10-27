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Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента - РИА Новости, 27.10.2022
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Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента
Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента - РИА Новости, 27.10.2022
Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента
Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:16
2022-10-27T17:59
россия
китай
хэйлунцзян
экономика
россия-китай: главное
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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 133,6 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин.За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 11,05 миллиарда юаней (1,52 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 47,4%.При этом Россия в январе-сентябре ввезла в Хэйлунцзян товаров на 122,61 миллиарда юаней (16,96 миллиарда долларов), что на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
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россия, китай, хэйлунцзян, экономика
Россия, Китай, Хэйлунцзян, Экономика, Россия-Китай: Главное
15:16 27.10.2022 (обновлено: 17:59 27.10.2022)
 
Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента

Товарооборот между китайской провинцией Хэйлунцзян и Россией вырос на 41,6 процента

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 133,6 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин.
За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 11,05 миллиарда юаней (1,52 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 47,4%.
При этом Россия в январе-сентябре ввезла в Хэйлунцзян товаров на 122,61 миллиарда юаней (16,96 миллиарда долларов), что на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.
Грузовой состав пересек железнодорожный пункт пропуска между Россией и Китаем - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 17:34Россия-Китай: Главное
Эксперт: рост товарооборота с Китаем cвязан с переориентацией РФ на Восток
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайХэйлунцзянЭкономика
 
 
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