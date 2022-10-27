https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827213167.html

Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента

Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента - РИА Новости, 27.10.2022

Товарооборот провинции КНР Хэйлунцзян с Россией вырос на 41,6 процента

Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:16

2022-10-27T15:16

2022-10-27T17:59

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китай

хэйлунцзян

экономика

россия-китай: главное

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ПЕКИН, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот граничащей с РФ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян с российскими регионами за первые девять месяцев 2022 года увеличился на 41,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 133,6 миллиарда юаней (18,4 миллиарда долларов), следует из данных таможенного управления города Харбин.За отчетный период провинция Хэйлунцзян ввезла в Россию товаров на 11,05 миллиарда юаней (1,52 миллиарда долларов), рост в годовом выражении составил 47,4%.При этом Россия в январе-сентябре ввезла в Хэйлунцзян товаров на 122,61 миллиарда юаней (16,96 миллиарда долларов), что на 41,1% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

https://ria.ru/20221025/kitay-1826715197.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, хэйлунцзян, экономика