https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827086486.html
Италия в июле впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
Италия в июле впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС - РИА Новости, 27.10.2022
Италия в июле впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
В июле Италия впервые в истории перехватила у Германии лидерство как покупатель российских товаров в Евросоюзе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:57
2022-10-27T08:57
2022-10-27T11:06
экономика
россия
италия
германия
евросоюз
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В июле Италия впервые в истории перехватила у Германии лидерство как покупатель российских товаров в Евросоюзе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств.Так, в июле российский импорт в Италию составил 3,04 миллиарда евро, а в Германию — 2,9 миллиарда евро. То есть Италия впервые стала главным покупателем российских товаров среди стран ЕС как минимум за последние 20 лет (более ранних данных нет).Нидерланды, которые импортировали российских товаров на 1,6 миллиарда евро, расположились на третьем месте, на четвертом — Чехия (1,4 миллиарда евро). В пятерку лидеров вошла и Польша с импортом в 1,1 миллиарда евро.При этом Германия остается основным европейским экспортером в Россию: в середине лета она поставила товаров на 1,02 миллиарда евро. Италия же стала второй с 511,5 миллиона евро.Польша продала в Россию товаров на 370,7 миллиона евро, Нидерланды — на 345 миллионов. Замыкает пятерку Литва, экспорт которой составил 286,6 миллиона евро.В целом страны Евросоюза в июле поставили в Россию товаров почти на четыре миллиарда евро. Это на десять процентов меньше, чем в июне, и на 48 процентов меньше, чем годом ранее. Что касается импорта из России в ЕС, то в месячном выражении он уменьшился на пять процентов, а в годовом — вырос на 29.
https://ria.ru/20221025/eksport-1826421324.html
https://ria.ru/20221016/es-1824365806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, италия, германия, евросоюз
Экономика, Россия, Италия, Германия, Евросоюз
08:57 27.10.2022 (обновлено: 11:06 27.10.2022)
Италия в июле впервые стала главным покупателем российских товаров в ЕС
Италия обогнала Германию, впервые став главным покупателем российских товаров в Евросоюзе
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. В июле Италия впервые в истории перехватила у Германии лидерство как покупатель российских товаров в Евросоюзе, следует из расчетов РИА Новости на основе данных национальных статистических ведомств.
Так, в июле российский импорт в Италию составил 3,04 миллиарда евро, а в Германию — 2,9 миллиарда евро. То есть Италия впервые стала главным покупателем российских товаров среди стран ЕС как минимум за последние 20 лет (более ранних данных нет).
Нидерланды
, которые импортировали российских товаров на 1,6 миллиарда евро, расположились на третьем месте, на четвертом — Чехия
(1,4 миллиарда евро). В пятерку лидеров вошла и Польша
с импортом в 1,1 миллиарда евро.
При этом Германия остается основным европейским экспортером в Россию: в середине лета она поставила товаров на 1,02 миллиарда евро. Италия же стала второй с 511,5 миллиона евро.
Польша продала в Россию товаров на 370,7 миллиона евро, Нидерланды — на 345 миллионов. Замыкает пятерку Литва
, экспорт которой составил 286,6 миллиона евро.
В целом страны Евросоюза в июле поставили в Россию товаров почти на четыре миллиарда евро. Это на десять процентов меньше, чем в июне, и на 48 процентов меньше, чем годом ранее. Что касается импорта из России в ЕС, то в месячном выражении он уменьшился на пять процентов, а в годовом — вырос на 29.