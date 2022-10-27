https://ria.ru/20221027/tekhnologii-1827296871.html
Путин оценил опыт технологического взаимодействия России и Запада
Путин оценил опыт технологического взаимодействия России и Запада - РИА Новости, 27.10.2022
Путин оценил опыт технологического взаимодействия России и Запада
Все критически важные технологии даже при нормальных отношениях с Западом были для России закрыты, заявил президент страны Владимир Путин во время пленарной... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:13
2022-10-27T18:13
2022-10-27T18:48
россия
в мире
технологии
международный дискуссионный клуб "валдай"
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все критически важные технологии даже при нормальных отношениях с Западом были для России закрыты, заявил президент страны Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионого клуба "Валдай"."Мы понимаем среднесрочные последствия негативного характера, связанные с закручиванием технологий. Так нам и так закручивали все критически важные технологии", - сказал президент.
https://ria.ru/20220922/ksport-1818661353.html
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россия, в мире, технологии, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин
Россия, В мире, Технологии, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин
18:13 27.10.2022 (обновлено: 18:48 27.10.2022)
Путин оценил опыт технологического взаимодействия России и Запада
Путин: важные технологии даже при нормальных отношениях с Западом были для России закрыты