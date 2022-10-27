19:05 27.10.2022 (обновлено: 20:26 27.10.2022)
ВСУ планируют провокацию с ударом по медучреждению в ЛНР, сообщил источник
Источник: ВСУ планируют удар по медучреждению в Сватово, чтобы потом обвинить Россию
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты ведут обстрел из гаубицы M777
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы M777. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские войска планируют удар по медицинскому учреждению с последующем обвинением России в самообстреле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.
"Вооруженные формирования Украины рассматривают вариант нанесения огневого поражения по медицинскому учреждению города Сватово с последующим обвинением МО России в самообстреле", — сообщил собеседник агентства,
Источник сослался на украинского военнослужащего, который не захотел выполнять поступивший от Киева приказ. Собеседник агентства уточнил, что слова военного ВСУ также подтверждают данные разведки.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов.
Украинские военные неоднократно обстреливали гражданские объекты и устраивали провокации. Так, в августе ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Стаханове в ЛНР, из-за которого три человека погибли, а семеро получили ранения. Как отмечали в российском СК, украинские командиры заранее знали, что выбрали в качестве цели действующий гражданский медицинский объект.
Кроме того, в сентябре и августе ВСУ неоднократно обстреливали больницы в Донецке, при одном из них два медицинских работника получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.