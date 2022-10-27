https://ria.ru/20221027/svatovo-1827329429.html

ВСУ планируют провокацию с ударом по медучреждению в ЛНР, сообщил источник

ВСУ планируют провокацию с ударом по медучреждению в ЛНР, сообщил источник - РИА Новости, 27.10.2022

ВСУ планируют провокацию с ударом по медучреждению в ЛНР, сообщил источник

Украинские войска планируют удар по медицинскому учреждению с последующем обвинением России в самообстреле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:05

2022-10-27T19:05

2022-10-27T20:26

специальная военная операция на украине

сватово

луганская народная республика

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украина

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ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. Украинские войска планируют удар по медицинскому учреждению с последующем обвинением России в самообстреле, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.Источник сослался на украинского военнослужащего, который не захотел выполнять поступивший от Киева приказ. Собеседник агентства уточнил, что слова военного ВСУ также подтверждают данные разведки.Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник своим указом усилил меры по обеспечению общественного порядка и охране военных и стратегических объектов.Украинские военные неоднократно обстреливали гражданские объекты и устраивали провокации. Так, в августе ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Стаханове в ЛНР, из-за которого три человека погибли, а семеро получили ранения. Как отмечали в российском СК, украинские командиры заранее знали, что выбрали в качестве цели действующий гражданский медицинский объект.Кроме того, в сентябре и августе ВСУ неоднократно обстреливали больницы в Донецке, при одном из них два медицинских работника получили ранения. Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221027/obstrel-1827167238.html

https://ria.ru/20221026/bomba-1827022211.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сватово, луганская народная республика, вооруженные силы украины, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр