https://ria.ru/20221027/storonniki-1827338424.html
Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США
Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США
У России много сторонников в Европе и США, где много сторонников традиционных ценностей, они с нами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:31
2022-10-27T19:31
2022-10-27T19:42
россия
европа
сша
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. У России много сторонников в Европе и США, где много сторонников традиционных ценностей, они с нами, заявил президент России Владимир Путин."Ну, флаги присутствуют и в европейских странах, и в штатах, кстати говоря, тоже. Там у нас много сторонников. Кстати, в Соединенных Штатах очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей и они с нами, мы знаем об этом", - сказал он, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/zapad-1827336404.html
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россия, европа, сша, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Европа, США, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:31 27.10.2022 (обновлено: 19:42 27.10.2022)
Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США
Путин: у России много сторонников на Западе, где есть последователи традиционных ценностей