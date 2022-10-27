https://ria.ru/20221027/storonniki-1827338424.html

Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США

Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США - РИА Новости, 27.10.2022

Путин отметил, что у России много сторонников в Европе и США

У России много сторонников в Европе и США, где много сторонников традиционных ценностей, они с нами, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:31

2022-10-27T19:31

2022-10-27T19:42

россия

европа

сша

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. У России много сторонников в Европе и США, где много сторонников традиционных ценностей, они с нами, заявил президент России Владимир Путин."Ну, флаги присутствуют и в европейских странах, и в штатах, кстати говоря, тоже. Там у нас много сторонников. Кстати, в Соединенных Штатах очень сильная часть людей, которые придерживаются традиционных ценностей и они с нами, мы знаем об этом", - сказал он, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/zapad-1827336404.html

россия

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, европа, сша, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"