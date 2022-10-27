https://ria.ru/20221027/stabilnost-1827357734.html
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире
Саудовский наследный принц - за стабильность на мировых энергорынках, у него взвешенная позиция в интересах производителей и потребителей, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:34
2022-10-27T20:34
2022-10-27T20:34
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Саудовский наследный принц - за стабильность на мировых энергорынках, у него взвешенная позиция в интересах производителей и потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин."И наследный принц, и все саудовское руководство руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идет о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется, так он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент РФ отметил, что в этом смысле позиция саудовского наследного принца является взвешенной. "Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей, ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это, это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость. Вот что важно. Наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет", - добавил президент.
https://ria.ru/20221027/briks-1827344292.html
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РИА Новости
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экономика, владимир путин, цены на нефть, россия
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире
Путин: саудовский наследный принц выступает за стабильность на мировых энергорынках
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Саудовский наследный принц - за стабильность на мировых энергорынках, у него взвешенная позиция в интересах производителей и потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И наследный принц, и все саудовское руководство руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идет о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется, так он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ отметил, что в этом смысле позиция саудовского наследного принца является взвешенной. "Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей, ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это, это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость. Вот что важно. Наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет", - добавил президент.