Рейтинг@Mail.ru
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/stabilnost-1827357734.html
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире
Саудовский наследный принц - за стабильность на мировых энергорынках, у него взвешенная позиция в интересах производителей и потребителей, заявил президент РФ... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:34
2022-10-27T20:34
экономика
владимир путин
цены на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154000/64/1540006492_0:150:2734:1688_1920x0_80_0_0_feec49859d6974febfc22a1a8b285740.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Саудовский наследный принц - за стабильность на мировых энергорынках, у него взвешенная позиция в интересах производителей и потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин."И наследный принц, и все саудовское руководство руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идет о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется, так он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Президент РФ отметил, что в этом смысле позиция саудовского наследного принца является взвешенной. "Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей, ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это, это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость. Вот что важно. Наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет", - добавил президент.
https://ria.ru/20221027/briks-1827344292.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154000/64/1540006492_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_19336d3402f69b82c134b24694072494.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, цены на нефть, россия
Экономика, Владимир Путин, Цены на нефть, Россия
20:34 27.10.2022
 
Путин: саудовский наследный принц выступает за энергостабильность в мире

Путин: саудовский наследный принц выступает за стабильность на мировых энергорынках

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Саудовский наследный принц - за стабильность на мировых энергорынках, у него взвешенная позиция в интересах производителей и потребителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"И наследный принц, и все саудовское руководство руководствуются своими собственными национальными интересами. И если речь идет о том, сокращать или увеличивать добычу, я знаю наследного принца уже хорошо лично, знаю, чем он руководствуется, так он руководствуется, конечно, национальными интересами и интересами сбалансирования энергетических рынков", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Президент РФ отметил, что в этом смысле позиция саудовского наследного принца является взвешенной. "Она направлена на баланс интересов как производителей, так и потребителей, ведь на энергетических рынках важна даже не цена конечная, важно не это, это текущая экономическая или политическая конъюнктура. Для международных энергетических рынков важна предсказуемость. Вот что важно. Наследный принц как раз к этому стремится и в целом добивается того, чего он хочет", - добавил президент.
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
19:51
Путин поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС
 
ЭкономикаВладимир ПутинЦены на нефтьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала