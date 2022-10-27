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Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом
Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом
Стабильности в отношениях с Западом сейчас вообще нет, при подписании документов они потом сами же от них отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:45
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владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стабильности в отношениях с Западом сейчас вообще нет, при подписании документов они потом сами же от них отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня одно говорят - завтра другое. Документы подписывают - завтра от них отказываются. Что хотят, то и делают. Какой-то стабильности нет вообще ни в чем. Как документы подписывать, о чем говорить, на что можно надеяться - совершенно непонятно", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что самонадеянное стремление к мировому лидерство, а по сути к диктату или к сохранению лидерства посредством диктата, оборачивается снижением международного авторитета лидеров западного мира, в том числе США, а также ростом недоверия к их договороспособности в целом.
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"Стабильности нет ни в чем!" – Путин об отказа США от договоренностей
"Стабильности нет ни в чем!" – Путин об отказа США от договоренностей
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владимир путин, цены на нефть, россия, сша
Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, США
17:45 27.10.2022 (обновлено: 18:17 27.10.2022)
 
Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом

Путин заявил, что сейчас у России нет стабильности в отношениях с Западом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стабильности в отношениях с Западом сейчас вообще нет, при подписании документов они потом сами же от них отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня одно говорят - завтра другое. Документы подписывают - завтра от них отказываются. Что хотят, то и делают. Какой-то стабильности нет вообще ни в чем. Как документы подписывать, о чем говорить, на что можно надеяться - совершенно непонятно", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что самонадеянное стремление к мировому лидерство, а по сути к диктату или к сохранению лидерства посредством диктата, оборачивается снижением международного авторитета лидеров западного мира, в том числе США, а также ростом недоверия к их договороспособности в целом.
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Владимир ПутинЦены на нефтьРоссияСША
 
 
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