https://ria.ru/20221027/stabilnost-1827281118.html

Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом

Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом - РИА Новости, 27.10.2022

Путин отметил отсутствие стабильности в отношениях с Западом

Стабильности в отношениях с Западом сейчас вообще нет, при подписании документов они потом сами же от них отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:45

2022-10-27T17:45

2022-10-27T18:17

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Стабильности в отношениях с Западом сейчас вообще нет, при подписании документов они потом сами же от них отказываются, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня одно говорят - завтра другое. Документы подписывают - завтра от них отказываются. Что хотят, то и делают. Какой-то стабильности нет вообще ни в чем. Как документы подписывать, о чем говорить, на что можно надеяться - совершенно непонятно", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что самонадеянное стремление к мировому лидерство, а по сути к диктату или к сохранению лидерства посредством диктата, оборачивается снижением международного авторитета лидеров западного мира, в том числе США, а также ростом недоверия к их договороспособности в целом.

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"Стабильности нет ни в чем!" – Путин об отказа США от договоренностей "Стабильности нет ни в чем!" – Путин об отказа США от договоренностей 2022-10-27T17:45 true PT0M35S

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владимир путин, цены на нефть, россия, сша