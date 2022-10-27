https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827213168.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:24

2022-10-27T15:24

2022-10-27T15:24

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 27 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения сорвали наступление ВСУ в Херсонской и Николаевской областях. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что наши войска успешно провели штурм на Марьинском направлении, которое по сей день остается одним из самых сложных. Также он отметил успехи и на Авдеевском направлении.Параллельно ликвидированы 186 районов скопления живой силы и техники, четыре пункта управления, 62 артиллерийских расчета, оборонное предприятие по производству твердого ракетного топлива, взрывчатых веществ и пороха. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-8, четыре беспилотника, шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 326 самолетов, 163 вертолета, 2353 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 876 реактивных систем залпового огня, 6104 танка и другие бронемашины, 3531 орудие полевой артиллерии и 6805 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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