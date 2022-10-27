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ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 27.10.2022
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ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 27.10.2022
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения
Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:07
2022-10-27T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой народной республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.
харьковская область
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:07 27.10.2022 (обновлено: 15:16 27.10.2022)
 
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения

Минобороны России сообщило о поражении 62 украинских артиллерийских подразделений за сутки

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкРабота российских артиллеристов в зоне спецоперации
Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой народной республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХарьковская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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