https://ria.ru/20221027/spetsoperatsiya-1827186379.html
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 27.10.2022
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения
Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:07
2022-10-27T14:07
2022-10-27T15:16
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
харьковская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой народной республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:07 27.10.2022 (обновлено: 15:16 27.10.2022)
ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения
Минобороны России сообщило о поражении 62 украинских артиллерийских подразделений за сутки