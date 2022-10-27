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ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения

ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения - РИА Новости, 27.10.2022

ВС России за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения

Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:07

2022-10-27T14:07

2022-10-27T15:16

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

харьковская область

херсонская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российские войска за сутки поразили 62 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка Харьковской области, Колодези Донецкой народной республики, Трифоновка, Андреевка Херсонской области, а также 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах", - говорится в сообщении.

харьковская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, харьковская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф)