https://ria.ru/20221027/sotrudnichestvo-1827223907.html

Израиль и Турция возобновят сотрудничество в оборонной сфере

Израиль и Турция возобновят сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 27.10.2022

Израиль и Турция возобновят сотрудничество в оборонной сфере

Израиль и Турция возобновляют сотрудничество в оборонной сфере, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим турецким... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:41

2022-10-27T15:41

2022-10-27T17:24

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Израиль и Турция возобновляют сотрудничество в оборонной сфере, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в ходе рабочего визита в Анкару.Ганц в среду начал рабочий визит в Турцию, в ходе которого планируется также встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что для будущего сотрудничества с турецкими коллегами есть много направлений, в том числе поиск дипломатических решений споров в регионе. В качестве примера такого позитивного решения Ганц привел подписанное в четверг соглашение о разграничении морских границ с Ливаном, сказав, что оно "отражает способность противоборствующих сторон сотрудничать ради стабильности и экономического процветания является активом Израиля в области безопасности".Министр обороны Израиля выразил надежду, что восстановленные связи с Турцией способны также положительно повлиять на решение палестинской проблемы.Ранее страны вновь назначили послов и восстановили дипломатические отношения. Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.

https://ria.ru/20221006/posol-1822015324.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, цены на нефть, бени ганц, хулуси акар, реджеп тайип эрдоган, турция, израиль, анкара (провинция)