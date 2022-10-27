15:41 27.10.2022 (обновлено: 17:24 27.10.2022)
Израиль и Турция возобновят сотрудничество в оборонной сфере
Министр обороны Израиля Ганц: Тель-Авив и Анкара возобновят сотрудничество в сфере обороны
© DoD photo by Master Sgt. Sean M. Worrell, U.S. Air Force/ReleasedРакетная батарея "Патриот" на турецкой военной базе в Газиантепе
Ракетная батарея "Патриот" на турецкой военной базе в Газиантепе. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 окт - РИА Новости. Израиль и Турция возобновляют сотрудничество в оборонной сфере, заявил министр обороны Израиля Бени Ганц на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Хулуси Акаром в ходе рабочего визита в Анкару.
"Мы благодарны Турции за жизненно важное сотрудничество, спасающее жизни (израильтян). Как было согласовано ранее, я поручил своим сотрудникам начать процедуры для возобновления рабочих отношений", - сказал Ганц в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой. Слова израильского министра распространила его пресс-служба.
Ганц в среду начал рабочий визит в Турцию, в ходе которого планируется также встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава оборонного ведомства Израиля отметил, что для будущего сотрудничества с турецкими коллегами есть много направлений, в том числе поиск дипломатических решений споров в регионе. В качестве примера такого позитивного решения Ганц привел подписанное в четверг соглашение о разграничении морских границ с Ливаном, сказав, что оно "отражает способность противоборствующих сторон сотрудничать ради стабильности и экономического процветания является активом Израиля в области безопасности".
Министр обороны Израиля выразил надежду, что восстановленные связи с Турцией способны также положительно повлиять на решение палестинской проблемы.
Ранее страны вновь назначили послов и восстановили дипломатические отношения. Отношения между Израилем и Турцией резко ухудшились в 2010 году после инцидента с захватом израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля "Мави Мармара". В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения.