https://ria.ru/20221027/snaryazhenie-1827205065.html

Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья

Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья - РИА Новости, 27.10.2022

Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья

Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:52

2022-10-27T14:52

2022-10-27T14:52

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827201647_0:187:1801:1200_1920x0_80_0_0_30cbdaf7fe716025f9fbfe36e97129ed.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает пресс-служба правительства Московской области.По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снаряжение доставлено на склад в Одинцовском городском округе. Разгрузить и рассортировать его помогли "Волонтёры Подмосковья".В составе гуманитарной помощи - 4 квадрокоптера, зимние спальные мешки, одежда и обувь, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники и другое снаряжение.В пресс-службе напомнили, что в сентябре "Волонтеры Подмосковья" также поддержали бойцов добровольческого отряда, передав 6 тонн продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции "Доброе дело" благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.

https://ria.ru/20221024/podmoskove-1826285083.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество