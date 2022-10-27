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Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья - РИА Новости, 27.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221027/snaryazhenie-1827205065.html
Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья
Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья - РИА Новости, 27.10.2022
Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья
Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:52
2022-10-27T14:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает пресс-служба правительства Московской области.По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снаряжение доставлено на склад в Одинцовском городском округе. Разгрузить и рассортировать его помогли "Волонтёры Подмосковья".В составе гуманитарной помощи - 4 квадрокоптера, зимние спальные мешки, одежда и обувь, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники и другое снаряжение.В пресс-службе напомнили, что в сентябре "Волонтеры Подмосковья" также поддержали бойцов добровольческого отряда, передав 6 тонн продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции "Доброе дело" благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество
14:52 27.10.2022
 

Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья

© Фото : пресс-служба правительства Московской области Снаряжение для подразделения добровольческого батальона "Барс-4"
Снаряжение для подразделения добровольческого батальона Барс-4 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Снаряжение для подразделения добровольческого батальона "Барс-4"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снаряжение доставлено на склад в Одинцовском городском округе. Разгрузить и рассортировать его помогли "Волонтёры Подмосковья".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:48Новости Подмосковья
Воробьев: 55% семей мобилизованных в Подмосковье уже получили регвыплаты
В составе гуманитарной помощи - 4 квадрокоптера, зимние спальные мешки, одежда и обувь, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники и другое снаряжение.
В пресс-службе напомнили, что в сентябре "Волонтеры Подмосковья" также поддержали бойцов добровольческого отряда, передав 6 тонн продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции "Доброе дело" благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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