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Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья
Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья - РИА Новости, 27.10.2022
Добровольцы "Барс-4" получили снаряжение от губернатора Подмосковья
Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:52
2022-10-27T14:52
2022-10-27T14:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает пресс-служба правительства Московской области.По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева снаряжение доставлено на склад в Одинцовском городском округе. Разгрузить и рассортировать его помогли "Волонтёры Подмосковья".В составе гуманитарной помощи - 4 квадрокоптера, зимние спальные мешки, одежда и обувь, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники и другое снаряжение.В пресс-службе напомнили, что в сентябре "Волонтеры Подмосковья" также поддержали бойцов добровольческого отряда, передав 6 тонн продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции "Доброе дело" благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.
https://ria.ru/20221024/podmoskove-1826285083.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Новые комплекты дополнительного снаряжения и квадрокоптеры в ближайшее время будут переданы подразделению добровольческого батальона "Барс-4", сообщает пресс-служба правительства Московской области.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
снаряжение доставлено на склад в Одинцовском городском округе. Разгрузить и рассортировать его помогли "Волонтёры Подмосковья".
В составе гуманитарной помощи - 4 квадрокоптера, зимние спальные мешки, одежда и обувь, разгрузочные жилеты, наколенники, налокотники и другое снаряжение.
В пресс-службе напомнили, что в сентябре "Волонтеры Подмосковья" также поддержали бойцов добровольческого отряда, передав 6 тонн продуктов длительного срока хранения и средства личной гигиены. Груз был собран в рамках акции "Доброе дело" благодаря поддержке жителей и предпринимателей Московской области.