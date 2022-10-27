https://ria.ru/20221027/sklad-1827052882.html
Инновационный склад лекарств появился на территории ОЭЗ Москвы
Инновационный склад лекарств появился на территории ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 27.10.2022
Инновационный склад лекарств появился на территории ОЭЗ Москвы
Высокотехнологичный складской комплекс для фармацевтической продукции открыл резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Биокад",... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:18
2022-10-27T09:18
2022-10-27T09:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
экономика
коммерческая недвижимость
владислав овчинский
москва
биокад
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Высокотехнологичный складской комплекс для фармацевтической продукции открыл резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Биокад", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП)."Резидент ОЭЗ построил на площадке "Алабушево" и сдал в эксплуатацию высокостеллажный складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Он предназначен для хранения всех видов сырья и упаковки, которые используются в фармацевтическом производстве. Мощности склада позволяют обеспечить единовременное хранение до 10 тысяч паллето-мест", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Помещения комплекса оснащены высокостеллажным оборудованием и специализированной узкопроходной техникой. Благодаря этому хранить и обрабатывать грузы возможно на высоте до 19 метров. Для хранения сырья и упаковки созданы специальные температурные условия. Так, предусмотрена зона основного хранения (+15–25 °C), холодильная камера (+2–8 °C) и камера контролируемой влажности (40–60%). Кроме того, имеются отдельные помещения для хранения огнеопасных материалов. Также склад оснащен холодильными помещениями для выгрузки, обработки и отгрузки лекарств, для сохранности которых необходимо поддерживать температуру в рамках "холодовой цепи".Производственный комплекс "ПК-137" создан для реализации офсетного контракта, заключенного между городом и компанией "Биокад". По его условиям завод производит лекарственные препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Общий объем отгрузок лекарственных препаратов за 2021 год в лечебные учреждения Москвы составил порядка 290 тысяч упаковок. За два квартала текущего года – более 250 тысяч упаковок.Для обеспечения производства лекарственных препаратов на предприятии создана система контроля качества, отвечающая стандартам GMP. Помимо производственного участка, на площадке находятся химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.Отмечается, что в реализацию проекта компания "Биокад" вложила свыше 5 миллиардов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест.
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РИА Новости
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экономика, коммерческая недвижимость, владислав овчинский, москва, биокад
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Экономика, Коммерческая недвижимость, Владислав Овчинский, Москва, Биокад
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Высокотехнологичный складской комплекс для фармацевтической продукции открыл резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Биокад", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП).
"Резидент ОЭЗ построил на площадке "Алабушево" и сдал в эксплуатацию высокостеллажный складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Он предназначен для хранения всех видов сырья и упаковки, которые используются в фармацевтическом производстве. Мощности склада позволяют обеспечить единовременное хранение до 10 тысяч паллето-мест", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
Помещения комплекса оснащены высокостеллажным оборудованием и специализированной узкопроходной техникой. Благодаря этому хранить и обрабатывать грузы возможно на высоте до 19 метров. Для хранения сырья и упаковки созданы специальные температурные условия. Так, предусмотрена зона основного хранения (+15–25 °C), холодильная камера (+2–8 °C) и камера контролируемой влажности (40–60%). Кроме того, имеются отдельные помещения для хранения огнеопасных материалов. Также склад оснащен холодильными помещениями для выгрузки, обработки и отгрузки лекарств, для сохранности которых необходимо поддерживать температуру в рамках "холодовой цепи".
Производственный комплекс "ПК-137" создан для реализации офсетного контракта, заключенного между городом и компанией "Биокад". По его условиям завод производит лекарственные препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Общий объем отгрузок лекарственных препаратов за 2021 год в лечебные учреждения Москвы составил порядка 290 тысяч упаковок. За два квартала текущего года – более 250 тысяч упаковок.
Для обеспечения производства лекарственных препаратов на предприятии создана система контроля качества, отвечающая стандартам GMP. Помимо производственного участка, на площадке находятся химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.
Отмечается, что в реализацию проекта компания "Биокад" вложила свыше 5 миллиардов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест.