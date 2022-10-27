https://ria.ru/20221027/sklad-1827052882.html

Инновационный склад лекарств появился на территории ОЭЗ Москвы

Инновационный склад лекарств появился на территории ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 27.10.2022

Инновационный склад лекарств появился на территории ОЭЗ Москвы

Высокотехнологичный складской комплекс для фармацевтической продукции открыл резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Биокад",... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:18

2022-10-27T09:18

2022-10-27T09:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

коммерческая недвижимость

владислав овчинский

москва

биокад

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827052627_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc9059ae0f011282e387267ebd97d79e.jpg

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Высокотехнологичный складской комплекс для фармацевтической продукции открыл резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" - компания "Биокад", сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной (ДИПП)."Резидент ОЭЗ построил на площадке "Алабушево" и сдал в эксплуатацию высокостеллажный складской комплекс площадью четыре тысячи квадратных метров. Он предназначен для хранения всех видов сырья и упаковки, которые используются в фармацевтическом производстве. Мощности склада позволяют обеспечить единовременное хранение до 10 тысяч паллето-мест", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.Помещения комплекса оснащены высокостеллажным оборудованием и специализированной узкопроходной техникой. Благодаря этому хранить и обрабатывать грузы возможно на высоте до 19 метров. Для хранения сырья и упаковки созданы специальные температурные условия. Так, предусмотрена зона основного хранения (+15–25 °C), холодильная камера (+2–8 °C) и камера контролируемой влажности (40–60%). Кроме того, имеются отдельные помещения для хранения огнеопасных материалов. Также склад оснащен холодильными помещениями для выгрузки, обработки и отгрузки лекарств, для сохранности которых необходимо поддерживать температуру в рамках "холодовой цепи".Производственный комплекс "ПК-137" создан для реализации офсетного контракта, заключенного между городом и компанией "Биокад". По его условиям завод производит лекарственные препараты для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Общий объем отгрузок лекарственных препаратов за 2021 год в лечебные учреждения Москвы составил порядка 290 тысяч упаковок. За два квартала текущего года – более 250 тысяч упаковок.Для обеспечения производства лекарственных препаратов на предприятии создана система контроля качества, отвечающая стандартам GMP. Помимо производственного участка, на площадке находятся химико-аналитическая и микробиологическая лаборатории.Отмечается, что в реализацию проекта компания "Биокад" вложила свыше 5 миллиардов рублей, что позволило создать более 170 новых рабочих мест.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, коммерческая недвижимость, владислав овчинский, москва, биокад