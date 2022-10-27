https://ria.ru/20221027/sk-1827272683.html

СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег

СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег - РИА Новости, 27.10.2022

СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег

Организована проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Свердловской области, в том числе проверяется информация о том, что... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

2022-10-27T17:33

происшествия

здоровье - общество

валерий горелых

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Организована проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Свердловской области, в том числе проверяется информация о том, что напавший на правоохранителя сам является сотрудником МВД, сообщает региональное СУСК в четверг.Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что размещенные в сети Интернет сведения будут проверены."Размещенные в сети Интернет сведения переданы для проведения проверочных мероприятий сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. В случае подтверждения противоправной деятельности должностных лиц территориального ОВД будут приняты соответствующие меры реагирования. А если это окажется откровенной провокацией или информационной "уткой", как часто бывает в последнее время, то в роли привлеченных к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые "фейки". Детальное разбирательство уже началось, о его итогах обязательно проинформирую общественность", – сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20220923/saratov-1819081811.html

свердловская область

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, валерий горелых, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)