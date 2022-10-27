Рейтинг@Mail.ru
СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/sk-1827272683.html
СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег
СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег - РИА Новости, 27.10.2022
СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег
Организована проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Свердловской области, в том числе проверяется информация о том, что... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:33
2022-10-27T17:33
происшествия
здоровье - общество
валерий горелых
свердловская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Организована проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Свердловской области, в том числе проверяется информация о том, что напавший на правоохранителя сам является сотрудником МВД, сообщает региональное СУСК в четверг.Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что размещенные в сети Интернет сведения будут проверены."Размещенные в сети Интернет сведения переданы для проведения проверочных мероприятий сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. В случае подтверждения противоправной деятельности должностных лиц территориального ОВД будут приняты соответствующие меры реагирования. А если это окажется откровенной провокацией или информационной "уткой", как часто бывает в последнее время, то в роли привлеченных к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые "фейки". Детальное разбирательство уже началось, о его итогах обязательно проинформирую общественность", – сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20220923/saratov-1819081811.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, валерий горелых, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Валерий Горелых, Свердловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
17:33 27.10.2022
 
СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег

СК проверит информацию об избиении полицейского в Свердловской области на глазах у коллег

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Организована проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Свердловской области, в том числе проверяется информация о том, что напавший на правоохранителя сам является сотрудником МВД, сообщает региональное СУСК в четверг.
"Организована процессуальная проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции... В том числе, проверяется информация о том, что напавшим на полицейского мог быть другой сотрудник МВД", – говорится в сообщении.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что размещенные в сети Интернет сведения будут проверены.
"Размещенные в сети Интернет сведения переданы для проведения проверочных мероприятий сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. В случае подтверждения противоправной деятельности должностных лиц территориального ОВД будут приняты соответствующие меры реагирования. А если это окажется откровенной провокацией или информационной "уткой", как часто бывает в последнее время, то в роли привлеченных к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые "фейки". Детальное разбирательство уже началось, о его итогах обязательно проинформирую общественность", – сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 21:49
В Саратове СК проверит сообщение об убившем собак полицейском
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВалерий ГорелыхСвердловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала