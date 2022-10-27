СК проведет проверку после избиения сотрудника полиции на глазах у коллег
СК проверит информацию об избиении полицейского в Свердловской области на глазах у коллег
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 окт – РИА Новости. Организована проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции в Свердловской области, в том числе проверяется информация о том, что напавший на правоохранителя сам является сотрудником МВД, сообщает региональное СУСК в четверг.
"Организована процессуальная проверка сообщения о применении насилия в отношении сотрудника полиции... В том числе, проверяется информация о том, что напавшим на полицейского мог быть другой сотрудник МВД", – говорится в сообщении.
Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил, что размещенные в сети Интернет сведения будут проверены.
"Размещенные в сети Интернет сведения переданы для проведения проверочных мероприятий сотрудникам полиции из подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. В случае подтверждения противоправной деятельности должностных лиц территориального ОВД будут приняты соответствующие меры реагирования. А если это окажется откровенной провокацией или информационной "уткой", как часто бывает в последнее время, то в роли привлеченных к ответственности могут оказаться те, кто вводит общественность в заблуждение и распространяет так называемые "фейки". Детальное разбирательство уже началось, о его итогах обязательно проинформирую общественность", – сказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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