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Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО - РИА Новости, 27.10.2022
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20221027/sigal-1827192495.html
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО - РИА Новости, 27.10.2022
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО
Против актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции в Европе и США из-за поддержки СВО. Об этом сообщил источник... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:35
2022-10-27T14:35
шоубиз
стивен сигал
филипп киркоров
европа
сша
россия
санкции
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Против актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции в Европе и США из-за поддержки СВО. Об этом сообщил источник Newsweek.Рекомендация была сделана Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе в письме, которое адресовали госсекретарю Энтони Блинкену и верховному представителю Европейского союза Джозефу Боррелю. Помимо знаменитостей, в список попали российские политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, бизнесмен Владимир Лисин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Одним из главных инициаторов обращения стал украинский депутат Алексей Гончаренко, неоднократно критиковавший Сигала за поддержку СВО.Американский актер получил российское гражданство в 2016 году, навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте на Донбассе.
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стивен сигал, филипп киркоров, европа, сша, россия, санкции
Шоубиз, Стивен Сигал, Филипп Киркоров, Европа, США, Россия, Санкции
14:35 27.10.2022
 
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО

Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции в Европе и США из-за поддержки СВО

© РИА Новости / Нина Зотина / Кирилл КаллиниковСтивен Сигал / Филипп Киркоров
Стивен Сигал / Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Против актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции в Европе и США из-за поддержки СВО. Об этом сообщил источник Newsweek.
Рекомендация была сделана Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе в письме, которое адресовали госсекретарю Энтони Блинкену и верховному представителю Европейского союза Джозефу Боррелю.
Помимо знаменитостей, в список попали российские политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, бизнесмен Владимир Лисин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Одним из главных инициаторов обращения стал украинский депутат Алексей Гончаренко, неоднократно критиковавший Сигала за поддержку СВО.
Американский актер получил российское гражданство в 2016 году, навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте на Донбассе.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ШоубизСтивен СигалФилипп КиркоровЕвропаСШАРоссияСанкции
 
 
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