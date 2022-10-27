https://ria.ru/20221027/sigal-1827192495.html

Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО

Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО - РИА Новости, 27.10.2022

Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки СВО

Против актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции в Европе и США из-за поддержки СВО. Об этом сообщил источник... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:35

2022-10-27T14:35

2022-10-27T14:35

шоубиз

стивен сигал

филипп киркоров

европа

сша

россия

санкции

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Против актера Стивена Сигала и певца Филиппа Киркорова предложили ввести персональные санкции в Европе и США из-за поддержки СВО. Об этом сообщил источник Newsweek.Рекомендация была сделана Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе в письме, которое адресовали госсекретарю Энтони Блинкену и верховному представителю Европейского союза Джозефу Боррелю. Помимо знаменитостей, в список попали российские политики Андрей Турчак и Франц Клинцевич, бизнесмен Владимир Лисин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Одним из главных инициаторов обращения стал украинский депутат Алексей Гончаренко, неоднократно критиковавший Сигала за поддержку СВО.Американский актер получил российское гражданство в 2016 году, навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте на Донбассе.

https://ria.ru/20221027/sobchak-1827103765.html

европа

сша

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стивен сигал, филипп киркоров, европа, сша, россия, санкции