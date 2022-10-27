https://ria.ru/20221027/sibir-1827339177.html
Путин предложил компаниям, работающим в Сибири, размещать офисы там
Путин предложил компаниям, работающим в Сибири, размещать офисы там - РИА Новости, 27.10.2022
Путин предложил компаниям, работающим в Сибири, размещать офисы там
Компании, которые работают в Сибири, но офисы размещают в Москве, могли бы сделать их там, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:34
2022-10-27T19:34
2022-10-27T19:34
владимир путин
москва
россия
экономика
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Компании, которые работают в Сибири, но офисы размещают в Москве, могли бы сделать их там, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые крупные компании, которые работают на самом деле в Сибири, центральные органы управления имеют в Москве. Могли бы там разместить свои штаб-квартиры. Центральные органы власти могли бы быть так рассредоточены по территории РФ. Это пойдет только на пользу и самой системе управления, и тем регионам, где они будут появляться", - сказал Путин во время пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20210804/gazprom-1744319002.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, москва, россия, экономика, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Москва, Россия, Экономика, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин предложил компаниям, работающим в Сибири, размещать офисы там
Путин предложил компаниям, работающим в Сибири, размещать офисы там, а не в Москве