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Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева - РИА Новости, 27.10.2022
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Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева
Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева - РИА Новости, 27.10.2022
Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева
Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил посла США в Кишиневе во вмешательстве во внутренние дела республики. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:38
2022-10-27T10:38
в мире
илан шор
владимир плахотнюк
майя санду
молдавия
сша
кишинев
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил посла США в Кишиневе во вмешательстве во внутренние дела республики.Ранее глава американской дипмиссии в Молдавии Кент Логсдон сообщил, что государственное казначейство США ввело санкции против молдавских бизнесменов и политиков Владимира Плахотнюка и Илана Шора. В заявлении отмечается, что "среди 9 физических и 12 юридических лиц, попавших в санкционный список - олигархи, получившие широкую известность за захват и коррумпирование политических и экономических институтов Молдавии, а также те, кто действует как инструмент глобальной кампании влияния России, направленной на манипулирование Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, включая Молдавию и Украину"."Господин посол, ваше выступление мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Молдавии, чего вы, насколько я знаю, как глава дипмиссии не имеете права делать. Поэтому очень вас просим, будьте хорошим гостем", - заявил Шор в видеообращении, которое он опубликовал в четверг в своем Telegram-канале.Политик обвинил американскую сторону в применении двойных стандартов."В вашем выступлении вы заявили о России... Но я хотел бы вам напомнить, что моя позиция по нейтралитету Молдавии глубоко совпадает с позицией стратегических партнеров США, таких как Израиль, Турция, ОАЭ, и вы на это смотрите нормально. А в отношении Молдавии, которую вы считаете вашим рабом, вы считаете ненормальным", - сказал Шор.Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что, несмотря на санкции, он продолжит политическую борьбу."Что же касается санкций, честно вам скажу, они мне абсолютно неинтересны, они мне смешны. Я последний раз был в Америке, когда мне было лет 7 или 8, и, честно вам скажу, в отличие от Майи Санду (президент Молдавии – ред.) – туда не собираюсь… Пусть вводят против меня санкции, да хоть смертную казнь, плевать, идем до конца, пока не сделаем нашу страну богатой, счастливой и красивой", - подытожил Шор.В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.
https://ria.ru/20221026/oppozitsiya-1827037921.html
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в мире, илан шор, владимир плахотнюк, майя санду, молдавия, сша, кишинев
В мире, Илан Шор, Владимир Плахотнюк, Майя Санду, Молдавия, США, Кишинев
10:38 27.10.2022
 
Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева

Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве во внутренние дела Кишинева

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил посла США в Кишиневе во вмешательстве во внутренние дела республики.
Ранее глава американской дипмиссии в Молдавии Кент Логсдон сообщил, что государственное казначейство США ввело санкции против молдавских бизнесменов и политиков Владимира Плахотнюка и Илана Шора. В заявлении отмечается, что "среди 9 физических и 12 юридических лиц, попавших в санкционный список - олигархи, получившие широкую известность за захват и коррумпирование политических и экономических институтов Молдавии, а также те, кто действует как инструмент глобальной кампании влияния России, направленной на манипулирование Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, включая Молдавию и Украину".
Сотрудники полиции Молдавии и палатки участников акции протеста у Генеральной прокуратуры Кишинева - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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"Господин посол, ваше выступление мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Молдавии, чего вы, насколько я знаю, как глава дипмиссии не имеете права делать. Поэтому очень вас просим, будьте хорошим гостем", - заявил Шор в видеообращении, которое он опубликовал в четверг в своем Telegram-канале.
Политик обвинил американскую сторону в применении двойных стандартов.
"В вашем выступлении вы заявили о России... Но я хотел бы вам напомнить, что моя позиция по нейтралитету Молдавии глубоко совпадает с позицией стратегических партнеров США, таких как Израиль, Турция, ОАЭ, и вы на это смотрите нормально. А в отношении Молдавии, которую вы считаете вашим рабом, вы считаете ненормальным", - сказал Шор.
Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что, несмотря на санкции, он продолжит политическую борьбу.
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США санкциями показали, кто управляет Молдавией, заявил Додон
"Что же касается санкций, честно вам скажу, они мне абсолютно неинтересны, они мне смешны. Я последний раз был в Америке, когда мне было лет 7 или 8, и, честно вам скажу, в отличие от Майи Санду (президент Молдавии – ред.) – туда не собираюсь… Пусть вводят против меня санкции, да хоть смертную казнь, плевать, идем до конца, пока не сделаем нашу страну богатой, счастливой и красивой", - подытожил Шор.
В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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