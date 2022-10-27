Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве в дела Кишинева
Молдавский политик Шор обвинил посла США во вмешательстве во внутренние дела Кишинева
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор обвинил посла США в Кишиневе во вмешательстве во внутренние дела республики.
Ранее глава американской дипмиссии в Молдавии Кент Логсдон сообщил, что государственное казначейство США ввело санкции против молдавских бизнесменов и политиков Владимира Плахотнюка и Илана Шора. В заявлении отмечается, что "среди 9 физических и 12 юридических лиц, попавших в санкционный список - олигархи, получившие широкую известность за захват и коррумпирование политических и экономических институтов Молдавии, а также те, кто действует как инструмент глобальной кампании влияния России, направленной на манипулирование Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами, включая Молдавию и Украину".
"Господин посол, ваше выступление мы расцениваем как вмешательство во внутренние дела Молдавии, чего вы, насколько я знаю, как глава дипмиссии не имеете права делать. Поэтому очень вас просим, будьте хорошим гостем", - заявил Шор в видеообращении, которое он опубликовал в четверг в своем Telegram-канале.
Политик обвинил американскую сторону в применении двойных стандартов.
"В вашем выступлении вы заявили о России... Но я хотел бы вам напомнить, что моя позиция по нейтралитету Молдавии глубоко совпадает с позицией стратегических партнеров США, таких как Израиль, Турция, ОАЭ, и вы на это смотрите нормально. А в отношении Молдавии, которую вы считаете вашим рабом, вы считаете ненормальным", - сказал Шор.
Лидер оппозиционной партии подчеркнул, что, несмотря на санкции, он продолжит политическую борьбу.
"Что же касается санкций, честно вам скажу, они мне абсолютно неинтересны, они мне смешны. Я последний раз был в Америке, когда мне было лет 7 или 8, и, честно вам скажу, в отличие от Майи Санду (президент Молдавии – ред.) – туда не собираюсь… Пусть вводят против меня санкции, да хоть смертную казнь, плевать, идем до конца, пока не сделаем нашу страну богатой, счастливой и красивой", - подытожил Шор.
В Кишиневе проходит седьмая неделя протеста оппозиционной партии "Шор". В минувшее воскресенье полиция сорвала митинг на главной площади города – Великого национального собрания. Полицейские заблокировали все подъезды и проходы к ней, в результате организаторы акции перенаправили колонны к зданию генеральной прокуратуры, где был разбит палаточный городок. Поздно вечером правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов. Утром в понедельник полицейские нагрянули с проверками в палаточный городок, напугав манифестантов. В партии "Шор" действие полиции расценили как очередную попытку давления на протесты.