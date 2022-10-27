https://ria.ru/20221027/shkola-1827350551.html
В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы
В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы - РИА Новости, 27.10.2022
В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы
Мужчина, который пытался поджечь здание школы в поселке Аграрное в Симферопольском районе, задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:10
2022-10-27T20:10
2022-10-27T20:50
происшествия
республика крым
севастополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Мужчина, который пытался поджечь здание школы в поселке Аграрное в Симферопольском районе, задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю.Наряд Росгвардии во время патрулирования получил информацию с пульта централизованной охраны о том, что неизвестный мужчина с канистрой проник на территорию школы в Симферопольском районе в пгт. Аграрное и обливает фасад здания."Росгвардейцы задержали 23-летнего местного жителя и передали его полиции", - сообщили в ведомстве.В канистре у задержанного находилась горючая жидкость, отмечено в сообщении."Это школа номер 22. На территорию школы зашел ее бывший выпускник и облил фасад бензином. Охранники и вызванные правоохранители задержали его. Нужно сказать, что он состоит на учете, в списке психически больных людей", - уточнила министр образования Крыма Валентина Лаврик.Инцидент произошел днем в четверг, учебный процесс в школе уже был окончен, сказала Лаврик. В результате произошедшего пострадавших нет.В Крыму 19 октября был введен "средний уровень реагирования". Меры безопасности и пропускной режим в школах Крыма был усилен после введения в республике "среднего уровня реагирования". Высокий "желтый" уровень террористической опасности действует также в северных и восточных районах республики, а также на важных объектах инфраструктуры.
https://ria.ru/20221021/dela-1825703485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым, севастополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
20:10 27.10.2022 (обновлено: 20:50 27.10.2022)
В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы
В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы в Симферопольском районе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Мужчина, который пытался поджечь здание школы в поселке Аграрное в Симферопольском районе, задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю.
Наряд Росгвардии во время патрулирования получил информацию с пульта централизованной охраны о том, что неизвестный мужчина с канистрой проник на территорию школы в Симферопольском районе в пгт. Аграрное и обливает фасад здания.
"Росгвардейцы задержали 23-летнего местного жителя и передали его полиции", - сообщили в ведомстве.
В канистре у задержанного находилась горючая жидкость, отмечено в сообщении.
"Это школа номер 22. На территорию школы зашел ее бывший выпускник и облил фасад бензином. Охранники и вызванные правоохранители задержали его. Нужно сказать, что он состоит на учете, в списке психически больных людей", - уточнила министр образования Крыма Валентина Лаврик.
Инцидент произошел днем в четверг, учебный процесс в школе уже был окончен, сказала Лаврик. В результате произошедшего пострадавших нет.
В Крыму 19 октября был введен "средний уровень реагирования". Меры безопасности и пропускной режим в школах Крыма был усилен после введения в республике "среднего уровня реагирования". Высокий "желтый" уровень террористической опасности действует также в северных и восточных районах республики, а также на важных объектах инфраструктуры.