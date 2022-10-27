https://ria.ru/20221027/shkola-1827350551.html

В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы

В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы - РИА Новости, 27.10.2022

В Крыму задержали злоумышленника, пытавшегося поджечь фасад школы

Мужчина, который пытался поджечь здание школы в поселке Аграрное в Симферопольском районе, задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:10

2022-10-27T20:10

2022-10-27T20:50

происшествия

республика крым

севастополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Мужчина, который пытался поджечь здание школы в поселке Аграрное в Симферопольском районе, задержан правоохранителями, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по республике Крым и Севастополю.Наряд Росгвардии во время патрулирования получил информацию с пульта централизованной охраны о том, что неизвестный мужчина с канистрой проник на территорию школы в Симферопольском районе в пгт. Аграрное и обливает фасад здания."Росгвардейцы задержали 23-летнего местного жителя и передали его полиции", - сообщили в ведомстве.В канистре у задержанного находилась горючая жидкость, отмечено в сообщении."Это школа номер 22. На территорию школы зашел ее бывший выпускник и облил фасад бензином. Охранники и вызванные правоохранители задержали его. Нужно сказать, что он состоит на учете, в списке психически больных людей", - уточнила министр образования Крыма Валентина Лаврик.Инцидент произошел днем в четверг, учебный процесс в школе уже был окончен, сказала Лаврик. В результате произошедшего пострадавших нет.В Крыму 19 октября был введен "средний уровень реагирования". Меры безопасности и пропускной режим в школах Крыма был усилен после введения в республике "среднего уровня реагирования". Высокий "желтый" уровень террористической опасности действует также в северных и восточных районах республики, а также на важных объектах инфраструктуры.

https://ria.ru/20221021/dela-1825703485.html

https://ria.ru/20221027/mi-8-1827184020.html

республика крым

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, республика крым, севастополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия