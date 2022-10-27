https://ria.ru/20221027/sevastopol-1827249869.html

В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры

В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2022

В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры

Защита объектов критической инфраструктуры Севастополя – объектов электроэнергетики, тепло и водоснабжения будет усилена после атаки беспилотника на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:43

2022-10-27T16:43

2022-10-27T16:43

специальная военная операция на украине

безопасность

михаил развожаев

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Защита объектов критической инфраструктуры Севастополя – объектов электроэнергетики, тепло и водоснабжения будет усилена после атаки беспилотника на Балаклавскую электростанцию, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Атака беспилотника была совершена в ночь на четверг на Балаклавскую ПГУ-ТЭС в Севастополе, произошло возгорание одного из неработающих трансформаторов, оно было оперативно ликвидировано самими работниками станции, сообщил ранее Развожаев.Он добавил, что на работу электростанции инцидент практически не повлиял."Тем не менее, для соответствующих служб и министерства обороны есть возможность сделать выводы по дополнительному усилению защиты", - добавил он.

севастополь

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, михаил развожаев, севастополь