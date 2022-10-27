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В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры
В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры - РИА Новости, 27.10.2022
В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры
Защита объектов критической инфраструктуры Севастополя – объектов электроэнергетики, тепло и водоснабжения будет усилена после атаки беспилотника на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:43
2022-10-27T16:43
специальная военная операция на украине
безопасность
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Защита объектов критической инфраструктуры Севастополя – объектов электроэнергетики, тепло и водоснабжения будет усилена после атаки беспилотника на Балаклавскую электростанцию, заявил губернатор города Михаил Развожаев.Атака беспилотника была совершена в ночь на четверг на Балаклавскую ПГУ-ТЭС в Севастополе, произошло возгорание одного из неработающих трансформаторов, оно было оперативно ликвидировано самими работниками станции, сообщил ранее Развожаев.Он добавил, что на работу электростанции инцидент практически не повлиял."Тем не менее, для соответствующих служб и министерства обороны есть возможность сделать выводы по дополнительному усилению защиты", - добавил он.
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безопасность, михаил развожаев, севастополь
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Михаил Развожаев, Севастополь
16:43 27.10.2022
 
В Севастополе усилят защиту объектов критической инфраструктуры

Развожаев заявил об усилении защиты объектов критической инфраструктуры Севастополя

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкГорода России. Севастополь
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости. Защита объектов критической инфраструктуры Севастополя – объектов электроэнергетики, тепло и водоснабжения будет усилена после атаки беспилотника на Балаклавскую электростанцию, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Атака беспилотника была совершена в ночь на четверг на Балаклавскую ПГУ-ТЭС в Севастополе, произошло возгорание одного из неработающих трансформаторов, оно было оперативно ликвидировано самими работниками станции, сообщил ранее Развожаев.
"Мы планируем дополнительные средства с усилением физической защиты на объектах критической инфраструктуры – это объекты электроснабжения, тепло- и водоснабжения прежде всего. Физическая защита предполагает усиленную защиту от терактов, она и будет усилена", - сказал Развожаев.
Он добавил, что на работу электростанции инцидент практически не повлиял.
"Тем не менее, для соответствующих служб и министерства обороны есть возможность сделать выводы по дополнительному усилению защиты", - добавил он.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМихаил РазвожаевСевастополь
 
 
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