https://ria.ru/20221027/serbiya-1827263610.html

ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику

ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику - РИА Новости, 27.10.2022

ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику

Евросоюз надеется, что новое правительство Сербии солидаризируется с внешней политикой Брюсселя в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:13

2022-10-27T17:13

2022-10-27T17:13

в мире

ана брнабич

сербия

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз надеется, что новое правительство Сербии солидаризируется с внешней политикой Брюсселя в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано."Очень важно, чтобы в Сербии было правительство, проводящее реформы в соответствии с критериями вступления в ЕС… Мы надеемся, что правительство Сербии будет серьезно и искренне работать над задачами, выполнение которых необходимо для продвижения в процессе вступления в ЕС. Это касается и присоединения (Сербии - ред.) к решениям и действиям во внешней политике Евросоюза", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.В среду члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу.Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".

https://ria.ru/20221017/davlenie-1824495907.html

сербия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ана брнабич, сербия, евросоюз