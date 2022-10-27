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ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику - РИА Новости, 27.10.2022
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ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику
ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику - РИА Новости, 27.10.2022
ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику
Евросоюз надеется, что новое правительство Сербии солидаризируется с внешней политикой Брюсселя в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:13
2022-10-27T17:13
в мире
ана брнабич
сербия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз надеется, что новое правительство Сербии солидаризируется с внешней политикой Брюсселя в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано."Очень важно, чтобы в Сербии было правительство, проводящее реформы в соответствии с критериями вступления в ЕС… Мы надеемся, что правительство Сербии будет серьезно и искренне работать над задачами, выполнение которых необходимо для продвижения в процессе вступления в ЕС. Это касается и присоединения (Сербии - ред.) к решениям и действиям во внешней политике Евросоюза", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.В среду члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу.Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
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в мире, ана брнабич, сербия, евросоюз
В мире, Ана Брнабич, Сербия, Евросоюз
17:13 27.10.2022
 
ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику

ЕС выразил надежду, что Сербия при новом правительстве разделит его внешнюю политику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз надеется, что новое правительство Сербии солидаризируется с внешней политикой Брюсселя в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Очень важно, чтобы в Сербии было правительство, проводящее реформы в соответствии с критериями вступления в ЕС… Мы надеемся, что правительство Сербии будет серьезно и искренне работать над задачами, выполнение которых необходимо для продвижения в процессе вступления в ЕС. Это касается и присоединения (Сербии - ред.) к решениям и действиям во внешней политике Евросоюза", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
В среду члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу.
Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
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"Ъ": Сербия уступила давлению ЕС по антироссийским санкциям
 
В миреАна БрнабичСербияЕвросоюз
 
 
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