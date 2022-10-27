ЕС надеется, что новое правительство Сербии разделит его внешнюю политику
ЕС выразил надежду, что Сербия при новом правительстве разделит его внешнюю политику
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 окт - РИА Новости. Евросоюз надеется, что новое правительство Сербии солидаризируется с внешней политикой Брюсселя в соответствии со статусом кандидата на вступление в союз, заявил официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано.
"Очень важно, чтобы в Сербии было правительство, проводящее реформы в соответствии с критериями вступления в ЕС… Мы надеемся, что правительство Сербии будет серьезно и искренне работать над задачами, выполнение которых необходимо для продвижения в процессе вступления в ЕС. Это касается и присоединения (Сербии - ред.) к решениям и действиям во внешней политике Евросоюза", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
В среду члены нового правительства Сербии во главе с премьером Аной Брнабич принесли присягу.
Брнабич ранее сообщила депутатам, что "красными линиями" для нового кабмина Сербии станут самостоятельное принятие решений во внешней и внутренней политике и сохранение сербского народа в Косово и Метохии. Она отметила, что вступление в ЕС остается стратегической целью официального Белграда, который при этом получает сигналы из ЕС, что дальнейший прогресс зависит от двух вопросов: "хотим ли согласоваться с совместной внешней политикой и политикой безопасности ЕС, то есть ввести санкции против РФ, и насколько быстро и как можно заключить финальное соглашение о нормализации отношений с Приштиной".
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