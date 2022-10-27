https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827331521.html

Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям

Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 27.10.2022

Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям

Пик трудностей пройден, российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними, заявил президент РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:10

2022-10-27T19:10

2022-10-27T19:33

экономика

гк "пик"

владимир путин

цены на нефть

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пик трудностей пройден, российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827266293.html

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экономика, гк "пик", владимир путин, цены на нефть, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"