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Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям
Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям - РИА Новости, 27.10.2022
Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям
Пик трудностей пройден, российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними, заявил президент РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:10
2022-10-27T19:33
экономика
гк "пик"
владимир путин
цены на нефть
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пик трудностей пройден, российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними, заявил президент РФ Владимир Путин."Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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экономика, гк "пик", владимир путин, цены на нефть, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Экономика, ГК "ПИК", Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
19:10 27.10.2022 (обновлено: 19:33 27.10.2022)
 
Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям

Путин отметил, что экономика адаптировалась к санкциям, пик трудностей пройден

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пик трудностей пройден, российская экономика адаптировалась к санкциям, осталось создать цепочки поставок и снизить издержки, связанные с ними, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наши эксперты считают, что пик трудностей, связанных с этим валом ограничений и санкций, он пройден. Российская экономика в целом адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно будет сделать для того, чтобы новые цепочки поставок и по импорту, и по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. Но в целом, пик сложности пройден, российская экономика адаптирована", - сказал Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Януш Корвин-Микке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ЭкономикаГК "ПИК"Владимир ПутинЦены на нефтьРоссияМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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