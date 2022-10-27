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Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 27.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221027/rossiya_segodnya-1827371093.html
Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"
Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 27.10.2022
Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"
Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" в номинациях "Наука как искусство" и "Защита исторической правды",... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:44
2022-10-27T21:46
наука
общество
валерий фальков
россия
новости агентства
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" в номинациях "Наука как искусство" и "Защита исторической правды", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.В министерстве сообщили, что экспертный совет определил шорт-листы VIII Всероссийской премии "За верность науке", лауреаты и дипломанты станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября. Премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок."Номинация "Наука как искусство": Документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов" (Медиагруппа "Россия сегодня"). Номинация "Защита исторической правды": Специальный проект "Донбасс. Геноцид 2014-2022" (Медиагруппа "Россия сегодня")", - говорится в шорт-листе.Добавляется, что популяризация науки – одна из приоритетных государственных задач, обозначенных в указе о проведении в РФ десятилетия науки и технологий, президент неоднократно обращает внимание на то, что наука должна быть открыта и доступна обществу, а премия "За верность науке" служит именно этим целям и повышению престижа деятельности российских ученых и развитию профессиональной научной коммуникации.Он напомнил, что в этом году впервые введены номинации для пресс-служб вузов и научных институтов, а также для студенческих СМИ. По его словам, в вузах проявили к ним особый интерес: по этим направлениям поступило около 200 заявок.Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".
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общество, валерий фальков, россия, новости агентства
Наука, Общество, Валерий Фальков, Россия, Новости агентства
21:44 27.10.2022 (обновлено: 21:46 27.10.2022)
 

Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" в номинациях "Наука как искусство" и "Защита исторической правды", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.
В министерстве сообщили, что экспертный совет определил шорт-листы VIII Всероссийской премии "За верность науке", лауреаты и дипломанты станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября. Премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок.
"Номинация "Наука как искусство": Документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов" (Медиагруппа "Россия сегодня"). Номинация "Защита исторической правды": Специальный проект "Донбасс. Геноцид 2014-2022" (Медиагруппа "Россия сегодня")", - говорится в шорт-листе.
Фрагмент проекта "Нюрнберг: VRдикт народов". Дом в деревне Аумюле - локация Карла Дёница, Гроссадмирала ВМФ Третьего Рейха и преемника Гитлера
Фрагмент проекта Нюрнберг: VRдикт народов. Дом в деревне Аумюле - локация Карла Дёница, Гроссадмирала ВМФ Третьего Рейха и преемника Гитлера
Фрагмент проекта "Нюрнберг: VRдикт народов". Дом в деревне Аумюле - локация Карла Дёница, Гроссадмирала ВМФ Третьего Рейха и преемника Гитлера
Добавляется, что популяризация науки – одна из приоритетных государственных задач, обозначенных в указе о проведении в РФ десятилетия науки и технологий, президент неоднократно обращает внимание на то, что наука должна быть открыта и доступна обществу, а премия "За верность науке" служит именно этим целям и повышению престижа деятельности российских ученых и развитию профессиональной научной коммуникации.

"По 14 номинациям поступило более тысячи заявок из 75 регионов России: от Москвы до Владивостока. Мы видим, что наука и открытия наших исследователей становятся доступны все большему количеству людей. И это, безусловно, созвучно тем задачам, которые поставлены президентом России в рамках десятилетия науки и технологий. Поскольку популяризация российской науки направлена не только на продвижение достижений наших ученых, но и на привлечение молодежи в исследовательскую деятельность и повышение престижа научной карьеры, все это в результате приведет к укреплению научно-технологического суверенитета России", – сказал Фальков, чьи слова приводятся в сообщении.

Он напомнил, что в этом году впервые введены номинации для пресс-служб вузов и научных институтов, а также для студенческих СМИ. По его словам, в вузах проявили к ним особый интерес: по этим направлениям поступило около 200 заявок.
Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".
 
НаукаОбществоВалерий ФальковРоссияНовости агентства
 
 
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