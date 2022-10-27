https://ria.ru/20221027/rossiya_segodnya-1827371093.html

Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"

Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" - РИА Новости, 27.10.2022

Проекты "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке"

Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" в номинациях "Наука как искусство" и "Защита исторической правды",... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:44

2022-10-27T21:44

2022-10-27T21:46

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Спецпроекты медиагруппы "Россия сегодня" вошли в шорт-лист премии "За верность науке" в номинациях "Наука как искусство" и "Защита исторической правды", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки России.В министерстве сообщили, что экспертный совет определил шорт-листы VIII Всероссийской премии "За верность науке", лауреаты и дипломанты станут известны на торжественной церемонии награждения, запланированной на конец ноября. Премия проводится в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным десятилетия науки и технологий. Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что в этом году на конкурс поступило рекордное число заявок."Номинация "Наука как искусство": Документальный VR-детектив "Нюрнберг: VRдикт народов" (Медиагруппа "Россия сегодня"). Номинация "Защита исторической правды": Специальный проект "Донбасс. Геноцид 2014-2022" (Медиагруппа "Россия сегодня")", - говорится в шорт-листе.Добавляется, что популяризация науки – одна из приоритетных государственных задач, обозначенных в указе о проведении в РФ десятилетия науки и технологий, президент неоднократно обращает внимание на то, что наука должна быть открыта и доступна обществу, а премия "За верность науке" служит именно этим целям и повышению престижа деятельности российских ученых и развитию профессиональной научной коммуникации.Он напомнил, что в этом году впервые введены номинации для пресс-служб вузов и научных институтов, а также для студенческих СМИ. По его словам, в вузах проявили к ним особый интерес: по этим направлениям поступило около 200 заявок.Победители VIII Всероссийской премии "За верность науке" получат денежное вознаграждение, а также специальные призы от партнеров конкурса: путешествие на атомном ледоколе, поездку на один из российских космодромов или экскурсию на вертолетный завод в Казани. В этом году призовой фонд составит 2,6 миллиона рублей для 11 номинаций, об этом решении было объявлено благотворительным фондом "Искусство, наука и спорт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, валерий фальков, россия, новости агентства