https://ria.ru/20221027/rossiya-1827334060.html
Все действия властей направлены на решение социальных задач, заявил Путин
Все действия властей направлены на решение социальных задач, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Все действия властей направлены на решение социальных задач, заявил Путин
Все, что делают власти России, направлено на решение социальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:17
2022-10-27T19:17
2022-10-27T19:17
владимир путин
россия
общество
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все, что делают власти России, направлено на решение социальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается более справедливого социального устройства в России, то у нас по Конституции Россия является социальным государством. И, конечно, все, что мы делаем, все наши национальные цели развития посвящены именно решению социальных задач", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что об этом можно говорить часами - социальных задач очень много."Нам нужно развивать экономику. И на этой базе решать вопросы здравоохранения, образования, технологического развития, менять структуру нашей экономики, структурные изменения - самое главное", - уточнил глава государства.
https://ria.ru/20220921/sotsobyazatelstva-1818345221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Россия, Общество, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Все действия властей направлены на решение социальных задач, заявил Путин
Путин заявил, что все, что делают власти России, направлено на решение социальных задач
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Все, что делают власти России, направлено на решение социальных задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается более справедливого социального устройства в России, то у нас по Конституции Россия является социальным государством. И, конечно, все, что мы делаем, все наши национальные цели развития посвящены именно решению социальных задач", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что об этом можно говорить часами - социальных задач очень много.
"Нам нужно развивать экономику. И на этой базе решать вопросы здравоохранения, образования, технологического развития, менять структуру нашей экономики, структурные изменения - самое главное", - уточнил глава государства.