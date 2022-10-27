https://ria.ru/20221027/rossiya-1827333683.html

Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета

Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета - РИА Новости, 27.10.2022

Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета

Россия ничем не жертвует ради других, а работает над укреплением своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:15

2022-10-27T19:15

2022-10-27T19:49

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия ничем не жертвует ради других, а работает над укреплением своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Ничем мы не жертвуем. Мы работаем над укреплением своего суверенитета. Это в наших интересах", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета. Он будет основой, фундаментом для нашего будущего развития - технологического, образовательного, научного", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221027/putin-1827334243.html

россия

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Евгения Нефедова

россия, владимир путин