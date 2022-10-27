https://ria.ru/20221027/rossiya-1827333683.html
Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета
Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета
Россия ничем не жертвует ради других, а работает над укреплением своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:15
2022-10-27T19:15
2022-10-27T19:49
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия ничем не жертвует ради других, а работает над укреплением своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин."Ничем мы не жертвуем. Мы работаем над укреплением своего суверенитета. Это в наших интересах", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета. Он будет основой, фундаментом для нашего будущего развития - технологического, образовательного, научного", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221027/putin-1827334243.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, владимир путин
19:15 27.10.2022 (обновлено: 19:49 27.10.2022)
Путин: Россия ничем не жертвует, а работает над укреплением суверенитета
Путин: Россия ничем не жертвует ради других, а работает над укреплением суверенитета
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия ничем не жертвует ради других, а работает над укреплением своего суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ничем мы не жертвуем. Мы работаем над укреплением своего суверенитета. Это в наших интересах", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета. Он будет основой, фундаментом для нашего будущего развития - технологического, образовательного, научного", - добавил Путин.