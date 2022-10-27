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Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/rossiya-1827295806.html
Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин
Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин
Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:10
2022-10-27T18:24
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Вот этот широкий лозунг "своих не бросаем" на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, в этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили, и вот это самое главное", - сказал он.
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владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:10 27.10.2022 (обновлено: 18:24 27.10.2022)
 
Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин

Путин заявил, что готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Вот этот широкий лозунг "своих не бросаем" на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, в этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили, и вот это самое главное", - сказал он.
Мэр Москвы Сергей Собянин выступает на митинге-концерте в Лужниках, посвященном воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 15:27
Новая Россия своих не бросает, заявил Собянин
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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