https://ria.ru/20221027/rossiya-1827295806.html

Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин

Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого, заявил Путин

Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:10

2022-10-27T18:10

2022-10-27T18:24

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827221256_0:0:3095:1740_1920x0_80_0_0_0c1537e4d43698240454202f3cce4477.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лозунг "своих не бросаем" сидит глубоко внутри у каждого россиянина, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."Вот этот широкий лозунг "своих не бросаем" на самом деле сидит глубоко в сердце каждого русского и представителей других этнических групп россиян. Готовность бороться за своих людей ведет к сплоченности общества, в этом всегда была огромная сила нашей страны. Мы ее подтвердили и укрепили, и вот это самое главное", - сказал он.

https://ria.ru/20220318/rossiya-1778867711.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, ситуация в днр и лнр