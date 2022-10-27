https://ria.ru/20221027/rossiya-1827284971.html

Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин

Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин

Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:53

2022-10-27T17:53

2022-10-27T18:49

в мире

россия

владимир путин

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее", - сказал, он выступая на Валдайском форуме.

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Мы не собираемся становиться новым гегемоном" Путин: "Мы не собираемся становиться новым гегемоном" 2022-10-27T17:53 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"