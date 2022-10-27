https://ria.ru/20221027/rossiya-1827284971.html
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин
Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
2022-10-27T18:49
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее", - сказал, он выступая на Валдайском форуме.
https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: "Мы не собираемся становиться новым гегемоном"
Путин: "Мы не собираемся становиться новым гегемоном"
2022-10-27T17:53
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:53 27.10.2022 (обновлено: 18:49 27.10.2022)
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин
Президент Путин: Россия не собирается становиться новым гегемоном