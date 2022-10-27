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Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин
Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T18:49
в мире
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее", - сказал, он выступая на Валдайском форуме.
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4.7
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Путин: "Мы не собираемся становиться новым гегемоном"
Путин: "Мы не собираемся становиться новым гегемоном"
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в мире, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:53 27.10.2022 (обновлено: 18:49 27.10.2022)
 
Россия не собирается становиться новым гегемоном, заявил Путин

Президент Путин: Россия не собирается становиться новым гегемоном

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия не собирается становиться новым гегемоном, а просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия не бросает вызов элитам Запада, Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном, Россия не предлагает заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее", - сказал, он выступая на Валдайском форуме.
Люди прогуливаются по одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
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Американской гегемонии приходит конец: каким будет новый мир
 
В миреРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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