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Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
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Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:43
2022-10-27T18:33
россия
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.
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Путин: Россия не считает себя врагом Запада
Путин: Россия не считает себя врагом Запада
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россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:43 27.10.2022 (обновлено: 18:33 27.10.2022)
 
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин

Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.
Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.
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РоссияВладимир ПутинВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"
 
 
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