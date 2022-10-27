https://ria.ru/20221027/rossiya-1827280477.html

Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин

Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022

Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:43

2022-10-27T17:43

2022-10-27T18:33

россия

владимир путин

в мире

международный дискуссионный клуб "валдай"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827304887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76ee3692d599e0340ff76a9bf2a82aa7.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: Россия не считает себя врагом Запада Путин: Россия не считает себя врагом Запада 2022-10-27T17:43 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"