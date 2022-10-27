https://ria.ru/20221027/rossiya-1827280477.html
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин - РИА Новости, 27.10.2022
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:43
2022-10-27T17:43
2022-10-27T18:33
россия
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827304887_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76ee3692d599e0340ff76a9bf2a82aa7.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай"."В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: Россия не считает себя врагом Запада
Путин: Россия не считает себя врагом Запада
2022-10-27T17:43
true
PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
17:43 27.10.2022 (обновлено: 18:33 27.10.2022)
Россия не считает себя врагом Запада, заявил Путин
Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не считает себя врагом Запада.
Глава государства в четверг принимает участие в пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
"В нынешних условиях жесткого конфликта скажу прямо некоторые вещи: Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия - это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любые проявления ксенофобии", - сказал Путин.